"Полісся" розбило "Полтаву" та дістало "Динамо" в таблиці УПЛ

УПЛ, 8-й тур

"Полісся" – "Полтава" – 4:0

Голи: Велетень, 13, Брагару, 16, Сарапій, 29 (пенальті), Гайдучик, 84

Розгром ще у першому таймі

Футболісти "Полісся" провели блискучий перший тайм, забивши три м'ячі за півгодини.

Рахунок відкрив Велетень на 13-й хвилині – вінгер вдало зіграв на добиванні після сейву голкіпера полтавців Єрмолова, який відбив удар Філіппова.

Уже за три хвилини перевагу подвоїв Брагару, півзахисник "Динамо", який виступає за житомирський клуб на правах оренди. Після метушні у штрафному майданчику він проштовхнув м'яч у ворота.

На 29-й хвилині Сарапій реалізував пенальті, призначений за гру рукою Бужина, який заблокував постріл Брагару. Після цього "Полісся" упевнено контролювало перебіг гри, дозволяючи собі знизити темп у другому таймі.

Гості намагалися відіграти бодай один м'яч, але серйозних загроз біля воріт Волинця не створювали. Натомість житомирці забили ще раз. Брагару пробив з лінії штрафного, м'яч зачепив Гайдучика й влетів у ворота.

"Полісся" у трійці лідерів

Після впевненої перемоги команда Руслана Ротаня набрала 15 очок і піднялася до топ-3 УПЛ.

За набраними очками житомирці дістали київське "Динамо", яке свій матч 8-го туру УПЛ проведе у неділю, 5 жовтня, вдома проти харківського "Металіста 1925".