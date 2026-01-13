UA

"Полісся" підсилилося гравцем європейської збірної: що відомо про топ-легіонера

Фото: Ілір Краснічі – гравець "Полісся" (ФК "Полісся")
Автор: Андрій Костенко

Футбольний клуб "Полісся" з Житомира підписав контракт із захисником національної збірної Косова Іліром Краснічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Що відомо про угоду

25-річний футболіст перейшов до житомирського клубу з ковалівського "Колоса". Контракт із гравцем укладено терміном на 3,5 роки, а сума трансферу, за оцінками, становить близько 2 мільйонів євро.

У новій команді Краснічі виступатиме під 16-м ігровим номером.

Досвід виступів в УПЛ

Краснічі добре знайомий з українською  Прем'єр-лігою. У вересні 2024 року він перейшов з косовського клубу "Лапі" до ковалівського "Колоса". За цей час зіграв в УПЛ 36 матчів. Зокрема у поточному сезоні він провів за ковалівців 15 матчів і забив один гол.

Окрім клубних виступів, захисник є чинним гравцем національної збірної Косова, за яку вже зіграв 17 матчів.

У "Поліссі" розраховують, що досвід гри в чемпіонаті України дозволить футболісту швидко адаптуватися та посилити захисну лінію команди.

Краснічі став другим футболістом з Косова, якого "Полісся" підписало під час зимового трансферного вікна. До цього в клуб перейшов опорний півзахисник Ліндон Емерллаху.

Хто такий Ілір Краснічі

25-річний уродженець німецького Бохольта. Ігрові амплуа – захисник та опорний півзахисник.

Краснічі є вихованцем клубу "Фуше-Косова", після чого виступав за молодіжну команду КЕК. У 2020 році підписав довгостроковий контракт із "Лапі", у складі якого грав у кваліфікації єврокубків. Загалом провів 6 матчів у Лізі конференцій та Лізі Європи.

У вересні 2024 року перейшов до "Колоса", підписавши дворічну угоду. За даними Transfermarkt, сума трансферу становила 300 тисяч євро.

Краснічі грав за збірні Косова U-19 та U-21. З 2022 року почав залучатися до головної команди. Дебютував у матчі Ліги націй УЄФА, вийшовши на заміну у грі проти Кіпру. Загалом на його рахунку 17 поєдинків за національну команду.

