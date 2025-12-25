Топ-трансфер в УПЛ: "Полісся" заплатило понад мільйон за футболіста європейської збірної

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Хто поповнив "зграю"

Новим футболістом "поліських вовків" став півзахисник національної збірної Косова Ліндон Емерлаху. 23-річний футболіст уклав контракт терміном на три роки. У новій команді він виступатиме під 14-м номером.

Основна позиція новачка – опорний півзахисник. Також він може зіграти у передній лінії центральної зони півзахисту.

До "Полісся" хавбек перебрався з румунського ЧФР "Клуж", за який грав у поточному сезоні.

За неофіційною інформацією трансфер косовара обійшовся житомирському клубу в суму від 1,5 до 2 мільйонів євро. Зарплата самого футболіста буде на рівні 300-400 тисяч євро на рік без урахування бонусів.

Повідомляється, що на Емерлаху претендував ще один український клуб – харківський "Металіст 1925", однак у боротьбі за гравця перемогло саме "Полісся".

Що відомо про новачка

Емерлаху є вихованцем косовського клубу "Балкані", де розпочав професійну кар’єру у 2021 році. У лютому 2025-го він перейшов до ЧФР "Клуж" за 700 тисяч євро.

У нинішньому сезоні півзахисник провів 24 матчі на клубному рівні у всіх турнірах, забив чотири м'ячі та віддав дві результативні передачі.

За національну збірну Косова він зіграв 12 матчів, у яких відзначився одним забитим голом.

Transfermarkt оцінює футболіста в 1,5 млн євро.