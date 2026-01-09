ua en ru
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Поки є театральні виші - є пед*філи". Ураїнський актор про жахи в університетах

П'ятниця 09 січня 2026 15:26
"Поки є театральні виші - є пед*філи". Ураїнський актор про жахи в університетах Що відбувається в театральних університетах (фото: Ігор Кузнєцов / РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Ілля Чопоров вважає, що гучні скандали навколо харасменту й насильства в українському театрі не призвели до системних змін: ані в самих театрах, ані в театральних університетах.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Чи вдасться змінити український театр

Відповідаючи на запитання, чи вплинула ситуація на реальні зміни в галузі, Чопоров відповідає однозначно.

"На жаль, ні. Ти знаєш, як неможливо побороти корупцію. Поки є люди - є корупція, поки є театральні університети - є пед*філи", - каже він.

Актор наголошує, що ця проблема не обмежується лише театральною сферою. Чопоров припускає, що причини насильства криються у глибших соціальних моделях.

За його словами, виховання зосереджене не на відповідальності агресорів, а на обмеженнях для жінок.

&quot;Поки є театральні виші - є пед*філи&quot;. Ураїнський актор про жахи в університетахІлля Чопоров (фото: Ігор Кузнєцов / РБК-Україна)

"У нас виховують жінок так, щоб вони могли захистити себе від згвалтування. Не носи коротку спідницю, не фарбуйся яскраво. Але жодним чином не виховується серед чоловіків не бути гвалтівниками", - наголошує він.

Актор підкреслює, що в такій системі жінки живуть у постійному стресі, тоді як чоловіки часто не усвідомлюють власної відповідальності.

"Проблема суспільства в тому, що чоловіків виховують як дітей, які просто живуть собі своє спокійне життя і ні про що ніколи не думають", - каже Чопоров.

Він додає, що для жінок ця реальність є значно складнішою. На думку Чопорова, боротьба з окремими скандалами не дає результату без зміни самої системи.

"Так побудовано наше патріархальне суспільство. І з цим треба щось робити, а не буквально з наслідками. Треба працювати з причиною", - підсумовує він.

