"Поки є театральні виші - є пед*філи". Ураїнський актор про жахи в університетах
Ілля Чопоров вважає, що гучні скандали навколо харасменту й насильства в українському театрі не призвели до системних змін: ані в самих театрах, ані в театральних університетах.
Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.
Чи вдасться змінити український театр
Відповідаючи на запитання, чи вплинула ситуація на реальні зміни в галузі, Чопоров відповідає однозначно.
"На жаль, ні. Ти знаєш, як неможливо побороти корупцію. Поки є люди - є корупція, поки є театральні університети - є пед*філи", - каже він.
Актор наголошує, що ця проблема не обмежується лише театральною сферою. Чопоров припускає, що причини насильства криються у глибших соціальних моделях.
За його словами, виховання зосереджене не на відповідальності агресорів, а на обмеженнях для жінок.
Ілля Чопоров (фото: Ігор Кузнєцов / РБК-Україна)
"У нас виховують жінок так, щоб вони могли захистити себе від згвалтування. Не носи коротку спідницю, не фарбуйся яскраво. Але жодним чином не виховується серед чоловіків не бути гвалтівниками", - наголошує він.
Актор підкреслює, що в такій системі жінки живуть у постійному стресі, тоді як чоловіки часто не усвідомлюють власної відповідальності.
"Проблема суспільства в тому, що чоловіків виховують як дітей, які просто живуть собі своє спокійне життя і ні про що ніколи не думають", - каже Чопоров.
Він додає, що для жінок ця реальність є значно складнішою. На думку Чопорова, боротьба з окремими скандалами не дає результату без зміни самої системи.
"Так побудовано наше патріархальне суспільство. І з цим треба щось робити, а не буквально з наслідками. Треба працювати з причиною", - підсумовує він.
