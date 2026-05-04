Покер у ворота "Динамо" та іспанський прорив: УПЛ назвала найкращих гравця та тренера квітня

Українська Прем'єр-Ліга визначила лауреатів квітня в національній першості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
Найкращих назвали за результатами двоетапного голосування, в якому брали участь вболівальники, футбольні експерти, а також представники ЗМІ (серед яких і представник РБК-Україна).
Футболістом місяця визнано вінгера криворізького "Кривбаса" Глейкера Мендозу. Венесуелець став безумовним лідером голосування, посівши перше місце як серед експертів (25,1%), так і серед уболівальників (30,4%).
Головним досягненням Мендози у квітні став неймовірний матч проти київського "Динамо", в якому він забив 4 голи. Також на рахунку нападника асист у поєдинку проти львівського "Руха".
Топ-5 гравців квітня за підсумками голосування:
Франсіско Фернандес – найкращий тренер квітня (фото ФК "Карпати")
У номінації "Найкращий тренер" розгорнулася запекла боротьба, де все вирішили 0,7% голосів. Перемогу здобув керманич львівських "Карпат" Франсіско Фернандес.
Попри те, що експерти віддали перевагу головному тренеру "Шахтаря" Арді Турану (37,7% проти 32,7% у іспанця), вболівальники підняли Фернандеса на першу сходинку (37,9%), що дозволило йому випередити конкурента за загальною сумою.
Під керівництвом іспанця "Карпати" продемонстрували вражаючу статистику:
Третє місце в обох частинах опитування посів наставник харківського "Металіста 1925" Младен Бартуловіч.
Раніше ми розповіли, хто такий Андреа Мальдера, що став претендентом номер один на посаду головного тренера збірної України.