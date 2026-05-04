Покер в ворота "Динамо" и испанский прорыв: УПЛ назвала лучших игрока и тренера апреля

Украинская Премьер-Лига определила лауреатов апреля в национальном первенстве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.
Лучших назвали по результатам двухэтапного голосования, в котором принимали участие болельщики, футбольные эксперты, а также представители СМИ (среди которых и представитель РБК-Украина).
Футболистом месяца признан вингер криворожского "Кривбасса" Глейкер Мендоза. Венесуэлец стал безусловным лидером голосования, заняв первое место как среди экспертов (25,1%), так и среди болельщиков (30,4%).
Главным достижением Мендозы в апреле стал невероятный матч против киевского "Динамо", в котором он забил 4 гола. Также на счету нападающего ассист в поединке против львовского "Руха".
Топ-5 игроков апреля по итогам голосования:
Франсиско Фернандес - лучший тренер апреля
В номинации "Лучший тренер" развернулась ожесточенная борьба, где все решили 0,7% голосов. Победу одержал руководитель львовских "Карпат" Франсиско Фернандес.
Несмотря на то, что эксперты отдали предпочтение главному тренеру "Шахтера" Арде Турану (37,7% против 32,7% у испанца), болельщики подняли Фернандеса на первую строчку (37,9%), что позволило ему опередить конкурента по общей сумме.
Под руководством испанца "Карпаты" продемонстрировали впечатляющую статистику:
Третье место в обеих частях опроса занял наставник харьковского "Металлиста 1925" Младен Бартулович.
