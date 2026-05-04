ua en ru
Пн, 04 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Покер у ворота "Динамо" та іспанський прорив: УПЛ назвала найкращих гравця та тренера квітня

15:24 04.05.2026 Пн
2 хв
Вінгер "Кривбаса" та наставник "Карпат" стали тріумфаторами традиційного опитування за підсумками минулого місяця в чемпіонаті України
aimg Андрій Костенко
Покер у ворота "Динамо" та іспанський прорив: УПЛ назвала найкращих гравця та тренера квітня Глейкер Мендоза у матчі з "Динамо" (фото: УПЛ)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Українська Прем'єр-Ліга визначила лауреатів квітня в національній першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Читайте також: Гол-красень Пономаренка та відповідь "Шахтаря": "Динамо" програло напіврезерву "гірників" у "Класичному"

Феноменальний Мендоза

Найкращих назвали за результатами двоетапного голосування, в якому брали участь вболівальники, футбольні експерти, а також представники ЗМІ (серед яких і представник РБК-Україна).

Футболістом місяця визнано вінгера криворізького "Кривбаса" Глейкера Мендозу. Венесуелець став безумовним лідером голосування, посівши перше місце як серед експертів (25,1%), так і серед уболівальників (30,4%).

Головним досягненням Мендози у квітні став неймовірний матч проти київського "Динамо", в якому він забив 4 голи. Також на рахунку нападника асист у поєдинку проти львівського "Руха".

Топ-5 гравців квітня за підсумками голосування:

  1. Глейкер Мендоза ("Кривбас") – 55,5% сумарних балів
  2. Назар Домчак ("Карпати") – 48,9%
  3. Едуард Сарапій ("Полісся") – 30,6%
  4. Віталій Буяльський ("Динамо") – 24,1%
  5. Егіналду ("Шахтар") – 17,1%

Покер у ворота &quot;Динамо&quot; та іспанський прорив: УПЛ назвала найкращих гравця та тренера квітня

Франсіско Фернандес – найкращий тренер квітня (фото ФК "Карпати")

Іспанська перемога над Тураном

У номінації "Найкращий тренер" розгорнулася запекла боротьба, де все вирішили 0,7% голосів. Перемогу здобув керманич львівських "Карпат" Франсіско Фернандес.

Попри те, що експерти віддали перевагу головному тренеру "Шахтаря" Арді Турану (37,7% проти 32,7% у іспанця), вболівальники підняли Фернандеса на першу сходинку (37,9%), що дозволило йому випередити конкурента за загальною сумою.

Під керівництвом іспанця "Карпати" продемонстрували вражаючу статистику:

  • Набрали 10 очок із 12-ти можливих.
  • Здобули три перемоги у чотирьох матчах із загальним рахунком 6:0.
  • Обіграли на виїзді чинних чемпіонів країни – київське "Динамо" (1:0).

Третє місце в обох частинах опитування посів наставник харківського "Металіста 1925" Младен Бартуловіч.

Раніше ми розповіли, хто такий Андреа Мальдера, що став претендентом номер один на посаду головного тренера збірної України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини
Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві, - Зеленський
Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві, - Зеленський
Аналітика
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги