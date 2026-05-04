Покер у ворота "Динамо" та іспанський прорив: УПЛ назвала найкращих гравця та тренера квітня
Українська Прем'єр-Ліга визначила лауреатів квітня в національній першості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
Феноменальний Мендоза
Найкращих назвали за результатами двоетапного голосування, в якому брали участь вболівальники, футбольні експерти, а також представники ЗМІ (серед яких і представник РБК-Україна).
Футболістом місяця визнано вінгера криворізького "Кривбаса" Глейкера Мендозу. Венесуелець став безумовним лідером голосування, посівши перше місце як серед експертів (25,1%), так і серед уболівальників (30,4%).
Головним досягненням Мендози у квітні став неймовірний матч проти київського "Динамо", в якому він забив 4 голи. Також на рахунку нападника асист у поєдинку проти львівського "Руха".
Топ-5 гравців квітня за підсумками голосування:
- Глейкер Мендоза ("Кривбас") – 55,5% сумарних балів
- Назар Домчак ("Карпати") – 48,9%
- Едуард Сарапій ("Полісся") – 30,6%
- Віталій Буяльський ("Динамо") – 24,1%
- Егіналду ("Шахтар") – 17,1%
Франсіско Фернандес – найкращий тренер квітня (фото ФК "Карпати")
Іспанська перемога над Тураном
У номінації "Найкращий тренер" розгорнулася запекла боротьба, де все вирішили 0,7% голосів. Перемогу здобув керманич львівських "Карпат" Франсіско Фернандес.
Попри те, що експерти віддали перевагу головному тренеру "Шахтаря" Арді Турану (37,7% проти 32,7% у іспанця), вболівальники підняли Фернандеса на першу сходинку (37,9%), що дозволило йому випередити конкурента за загальною сумою.
Під керівництвом іспанця "Карпати" продемонстрували вражаючу статистику:
- Набрали 10 очок із 12-ти можливих.
- Здобули три перемоги у чотирьох матчах із загальним рахунком 6:0.
- Обіграли на виїзді чинних чемпіонів країни – київське "Динамо" (1:0).
Третє місце в обох частинах опитування посів наставник харківського "Металіста 1925" Младен Бартуловіч.
