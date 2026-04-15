Покарання на мільйони: "Шахтар" отримав жорсткий штраф за незаконну публікацію на сайті

За що покарали клуб

Порушення зафіксувала Державна система онлайн-моніторингу, яка з квітня 2026 року автоматично аналізує медіапростір. Під час аудиту сайту ФК "Шахтар" було виявлено публікацію, що рекламує азартні ігри з грубим порушенням правил.

Зокрема, у рекламному матеріалі використовувалися зображення осіб, які не досягли 21-річного віку, поруч із символікою грального бренду. Закон України суворо забороняє залучати молодь до промоції гемблінгу, щоб мінімізувати ризики ігрової залежності серед нового покоління. Ймовірно, мова йде про використання фото юних талантів команди у формі з логотипом титульного спонсора.

Сума штрафу та наслідки

Держагентство PlayCity зобов'язало "Шахтар" сплатити до бюджету 5,19 мільйона гривень. Клуб має три місяці на добровільне виконання рішення, інакше кошти стягнуть примусово через виконавчу службу.

Варто зауважити, що це вже не перший подібний випадок в українському футболі цього року. Раніше аналогічне покарання за незаконну рекламу отримало київське "Динамо".

Що таке Play City

Держагентство Play City підзвітне Мінцифри з того часу, як Кабмін передав міністерству функції з регулювання азартних ігор.

Play City створили замість Комісії з грального бізнесу (КРАІЛ), яка існувала з 2020 року та перестала діяти у грудні 2024 року.

Окрім футбольних грандів, під санкції відомства вже потрапляли відомі блогери та медіаплатформи за незаконне просування онлайн-казино.