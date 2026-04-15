Наказание на миллионы: "Шахтер" получил жесткий штраф за незаконную публикацию на сайте

За что наказали клуб

Нарушение зафиксировала Государственная система онлайн-мониторинга, которая с апреля 2026 года автоматически анализирует медиапространство. Во время аудита сайта ФК "Шахтер" была обнаружена публикация, рекламирующая азартные игры с грубым нарушением правил.

В частности, в рекламном материале использовались изображения лиц, не достигших 21-летнего возраста, рядом с символикой игорного бренда. Закон Украины строго запрещает привлекать молодежь к продвижению гемблинга, чтобы минимизировать риски игровой зависимости среди нового поколения. Вероятно, речь идет об использовании фото юных талантов команды в форме с логотипом титульного спонсора.

Сумма штрафа и последствия

Госагентство PlayCity обязало "Шахтер" уплатить в бюджет 5,19 миллиона гривен. У клуба есть три месяца на добровольное исполнение решения, иначе средства взыщут принудительно через исполнительную службу.

Стоит заметить, что это уже не первый подобный случай в украинском футболе в этом году. Ранее аналогичное наказание за незаконную рекламу получило киевское "Динамо".

Что такое Play City

Госагентство Play City подотчетно Минцифры с тех пор, как Кабмин передал министерству функции по регулированию азартных игр.

Play City создали вместо Комиссии по игорному бизнесу (КРАИЛ), которая существовала с 2020 года и перестала действовать в декабре 2024 года.

Кроме футбольных грандов, под санкции ведомства уже попадали известные блогеры и медиаплатформы за незаконное продвижение онлайн-казино.