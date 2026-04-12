"Затиснути яйця в двері?": президент "Полтави" емоційно відреагував на звинувачення у здачі матчу

13:04 12.04.2026 Нд
2 хв
Сергій Іващенко відверто розповів про підозри щодо гравців та аномальні ставки після поразки 0:4
aimg Андрій Костенко
Матч "Полтава" – "Полісся" (фото: УПЛ)

Президент СК "Полтава" Сергій Іващенко прокоментував підозри щодо договірного характеру матчу 23-го туру проти "Полісся" (0:4). Очільник клубу не лише допустив нечесну гру з боку своїх футболістів, а й у різкій формі пояснив, чому не може провести внутрішнє розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Іващенка для "Українського футболу".

Аномальні ставки та дивна гра

Матч проти житомирського "Полісся" потрапив під приціл футбольних аналітиків через підозрілу активність на букмекерських ринках. Перед грою було зафіксовано аномально велику ставку на "тотал більше 2,5 голів". Прогноз справдився вже до 34-ї хвилини, коли полтавці пропустили тричі. Картину доповнили пенальті за гру рукою та швидке вилучення гравця "Полтави".

На пряме запитання про те, чи допускає він змову власних футболістів, Сергій Іващенко відповів коротко: "Допускаю".

"А мені що робити?": реакція президента

Попри серйозність звинувачень, президент клубу заявив, що у нього зв'язані руки. В емоційному коментарі він пояснив відсутність інструментів для перевірки гравців на причетність до маніпуляцій.

"Як ви це собі уявляєте? У нас же в клубі немає служби внутрішньої безпеки. А мені що робити? Викличу я гравця до себе і спитаю: "Здавав гру, ставив ставки?". Він скаже: "Ні!". Далі що? Затиснути яйця в двері й допитувати? От їду, читаю всі ці новини… Якесь суцільне розчарування в усьому", - заявив Іващенко.

Сергій Іващенко (фото: СК "Полтава")

Турнірне піке та майбутнє клубу

Для "Полтави" поразка від "Полісся" стала восьмою у дев'яти останніх матчах. Клуб міцно осів на останньому, 16-му місці в турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі лише 10 залікових балів.

Наступний шанс бодай трохи виправити ситуацію команда матиме 17 квітня, коли зустрінеться зі столичною "Оболонню".

Раніше ми повідомили, що "Шахтар" забезпечив Україні важливий ривок у Таблиці коефіцієнтів УЄФА.

