Зінченко вперше розповів про травму: чому пропустить матчі за збірну

Подвійна травма та терміни відновлення

Олександр Зінченко розповів, що отримав не одне, а одразу два пошкодження під час гри за свій клуб.

Водночас він заспокоїв уболівальників, зазначивши, що травми не є серйозними. Гравець сподівається повернутися до тренувального процесу вже найближчим часом.

"Я отримав дві травми в одній грі, але, на щастя, вони несерйозні. Сподіваюся вже наступного тижня повернутися до тренувань із командою і готуватися до наступних матчів. Шкода, що травма трапилася в такий момент - дуже хотів допомогти збірній у жовтневих іграх", - заявив футболіст.

Які матчі пропустить збірна без Зінченка

Відсутність лідера команди стане викликом для тренерського штабу Сергія Реброва. Збірна України проведе два вирішальні поєдинки в рамках відбору на Мундіаль:

10 жовтня - виїзний матч проти Ісландії

13 жовтня - номінально домашня гра проти Азербайджану, яка відбудеться в Польщі

Наразі українська команда посідає третю сходинку у своїй відбірковій групі D, маючи в активі одне очко.

Попереду йдуть Франція (6 очок) та Ісландія (3 очки). Пряму путівку на чемпіонат світу отримає лише переможець групи, а команда, що посяде друге місце, змагатиметься у раунді плейоф.