Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Зинченко впервые рассказал о травме: почему пропустит матчи за сборную

Александр Зинченко (фото: Getyy Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Один из лидеров национальной сборной Украины, игрок "Ноттингем Форест" Александр Зинченко, не сможет помочь команде в поединках квалификации на чемпионат мира-2026 против Исландии и Азербайджана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-кагал ВЗБИРНА.

Двойная травма и сроки восстановления

Александр Зинченко рассказал, что получил не одно, а сразу два повреждения во время игры за свой клуб.

В то же время он успокоил болельщиков, отметив, что травмы не являются серьезными. Игрок надеется вернуться к тренировочному процессу уже в ближайшее время.

"Я получил две травмы в одной игре, но, к счастью, они несерьезные. Надеюсь уже на следующей неделе вернуться к тренировкам с командой и готовиться к следующим матчам. Жаль, что травма случилась в такой момент - очень хотел помочь сборной в октябрьских играх", - заявил футболист.

Какие матчи пропустит сборная без Зинченко

Отсутствие лидера команды станет вызовом для тренерского штаба Сергея Реброва. Сборная Украины проведет два решающих поединка в рамках отбора на Мундиаль:

  • 10 октября - выездной матч против Исландии
  • 13 октября - номинально домашняя игра против Азербайджана, которая состоится в Польше

Сейчас украинская команда занимает третье место в своей отборочной группе D, имея в активе одно очко.

Впереди идут Франция (6 очков) и Исландия (3 очка). Прямую путевку на чемпионат мира получит только победитель группы, а команда, которая займет второе место, будет соревноваться в раунде плей-офф.

