ua en ru
Чт, 07 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Плотницкого не остановить: украинец стал главным героем финала и получил "золото" в Италии

23:53 06.05.2026 Ср
2 мин
Украинец не просто победил, он сделал то, что раньше удавалось лишь единицам в Суперлиге
aimg Екатерина Урсатий
Плотницкого не остановить: украинец стал главным героем финала и получил "золото" в Италии Олег Плотницкий (фото: facebook.com/Олег Плотницкий)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Украинский волейболист Олег Плотницкий торжествовал в финале итальянской Суперлиги. Его "Перуджа" оказалась сильнее "Лубе Чивитанову", закрыв решающую серию сезона с разгромным счетом по матчам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Читайте также: Настоящий триллер в Лиге чемпионов: как Плотницкий спас итальянскую "Перуджу" от фиаско

Триумфальное шествие "Перуджи" в плей-офф

Команда украинца продемонстрировала абсолютную доминацию на протяжении всего сезона.

Став лучшими в регулярном чемпионате (20 побед в 22 встречах), подопечные "Перуджи" не сбавили обороты и в играх на вылет.

На пути к главному трофею они поочередно одолели "Монцу" и "Пьяченцу", завершив обе серии с результатом 3:0.

В финальном противостоянии соперником выступила "Лубе Чивитанова".

Несмотря на свой статус шестой команды "регулярки", этот клуб произвел настоящий фурор в плей-офф, выбив фаворитов турнира - "Трентино" и "Верону".

Ход решающего поединка

Финальная серия завершилась досрочно в трех матчах. После уверенных побед в первых двух играх (3:0 и 3:1), третья встреча стала настоящим испытанием характера.

Начало матча осталось за игроками "Лубе Чивитановы", которые вырвали победу в первом сете на напряженном "больше-меньше" - 27:25.

Однако "Перуджа" сумела перехватить инициативу. Выиграв вторую партию (26:24), клуб Плотницкого больше не давал шансов оппонентам.

Следующие два сета завершились со счетами 25:22 и 25:20 в пользу фаворитов, что зафиксировало итоговую победу в матче 3:1.

Историческое достижение украинца

Для "Перуджи" этот титул стал третьим в истории клуба. Ранее команда поднималась на высшую ступень пьедестала в 2017 и 2024 годах.

Лично для Олега Плотницкого это второе чемпионство в итальянской Суперлиге.

Украинец выступал в четырех финалах национального первенства, получив за это время два "золота" (2024, 2026), два "серебра" (2021, 2022) и одну бронзовую награду в сезоне 2024/25.

Таким образом, лидер украинской сборной добывает медали элитного дивизиона Италии третий год подряд.

Ранее мы рассказали, как Плотницкий стал героем старта волейбольного сезона в Италии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Волейбол
Новости
Кабмин снял запрет на выезд за границу для женщин-чиновниц, но есть ограничения
Кабмин снял запрет на выезд за границу для женщин-чиновниц, но есть ограничения
Аналитика
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
Дмитрий Олейник, Дмитрий Левицкий "Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта