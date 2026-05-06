Плотницкого не остановить: украинец стал главным героем финала и получил "золото" в Италии
Украинский волейболист Олег Плотницкий торжествовал в финале итальянской Суперлиги. Его "Перуджа" оказалась сильнее "Лубе Чивитанову", закрыв решающую серию сезона с разгромным счетом по матчам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Триумфальное шествие "Перуджи" в плей-офф
Команда украинца продемонстрировала абсолютную доминацию на протяжении всего сезона.
Став лучшими в регулярном чемпионате (20 побед в 22 встречах), подопечные "Перуджи" не сбавили обороты и в играх на вылет.
На пути к главному трофею они поочередно одолели "Монцу" и "Пьяченцу", завершив обе серии с результатом 3:0.
В финальном противостоянии соперником выступила "Лубе Чивитанова".
Несмотря на свой статус шестой команды "регулярки", этот клуб произвел настоящий фурор в плей-офф, выбив фаворитов турнира - "Трентино" и "Верону".
Ход решающего поединка
Финальная серия завершилась досрочно в трех матчах. После уверенных побед в первых двух играх (3:0 и 3:1), третья встреча стала настоящим испытанием характера.
Начало матча осталось за игроками "Лубе Чивитановы", которые вырвали победу в первом сете на напряженном "больше-меньше" - 27:25.
Однако "Перуджа" сумела перехватить инициативу. Выиграв вторую партию (26:24), клуб Плотницкого больше не давал шансов оппонентам.
Следующие два сета завершились со счетами 25:22 и 25:20 в пользу фаворитов, что зафиксировало итоговую победу в матче 3:1.
Историческое достижение украинца
Для "Перуджи" этот титул стал третьим в истории клуба. Ранее команда поднималась на высшую ступень пьедестала в 2017 и 2024 годах.
Лично для Олега Плотницкого это второе чемпионство в итальянской Суперлиге.
Украинец выступал в четырех финалах национального первенства, получив за это время два "золота" (2024, 2026), два "серебра" (2021, 2022) и одну бронзовую награду в сезоне 2024/25.
Таким образом, лидер украинской сборной добывает медали элитного дивизиона Италии третий год подряд.
