Плотницький знову найкращий: український лідер "Перуджі" підкорює Італію

28-річний догравальник Олег Плотницький був визнаний найкращим гравцем італійської "Перуджі" за підсумками жовтня.
У жовтні "Перуджа" провела чотири матчі в італійській Суперлізі, і всі завершила перемогами. Плотницький у цих поєдинках набрав 39 очок і став одним із найрезультативніших гравців команди. Також українець вийшов у лідери клубу за кількістю сейвів - 12 подач навиліт.
Під час стартових турів сезону догравальник двічі здобував звання MVP - у зустрічах із "Монцою" (3:1) та "Падовою" (3:0).
Окрім цього, він потрапив до символічної збірної тижня і має дві індивідуальні нагороди за підсумками минулого сезону.
У складі "Перуджі" більше очок наразі мають лише троє гравців - Вассім Бен Тара (57), Юкі Ісікава та Агустін Лосер (по 42).
Команда, яка є чинним бронзовим призером чемпіонату, зараз посідає друге місце в таблиці, поступаючись лише "Вероні" за співвідношенням сетів.
Наступний матч "Перуджа" проведе 7 листопада проти "Трентіно" в Суперкубку Італії.
Олег Плотницький - догравальник "Перуджі" та єдиний представник України в одному з провідних європейських чемпіонатів. Починав кар’єру в харківській "Юракадемії", після чого виступав за "Локомотив", із яким двічі вигравав чемпіонат України.
У складі "Перуджі" він тричі здобував Суперкубок Італії (MVP турніру у 2022 році), вигравав Кубок Італії (2021/22) та клубний чемпіонат світу-2022.
У національній збірній Плотницький допоміг Україні вперше в історії дістатися до чвертьфіналу чемпіонату світу-2022. Також він має перемогу в Золотій Євролізі-2017 і двічі виходив у фінал турніру - у 2021 та 2023 роках.
Крім того, Плотницький отримав одразу дві індивідуальні нагороди в італійській Серії А.