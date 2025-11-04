Плотницький знову найкращий: український лідер "Перуджі" підкорює Італію

Відзнака від фанатів і стабільна форма

У жовтні "Перуджа" провела чотири матчі в італійській Суперлізі, і всі завершила перемогами. Плотницький у цих поєдинках набрав 39 очок і став одним із найрезультативніших гравців команди. Також українець вийшов у лідери клубу за кількістю сейвів - 12 подач навиліт.

Під час стартових турів сезону догравальник двічі здобував звання MVP - у зустрічах із "Монцою" (3:1) та "Падовою" (3:0).

Окрім цього, він потрапив до символічної збірної тижня і має дві індивідуальні нагороди за підсумками минулого сезону.

Статистика Плотницького на старті Суперліги 2025/26

1-й тур ("Монца") - 14 очок (2 ейси, 1 блок)

2-й тур ("Лубе Чівітанова") - 4 очки (3 блоки)

3-й тур ("Падова") - 19 очок (10 ейсів, 3 блоки)

4-й тур ("Модена") - 2 очки

У складі "Перуджі" більше очок наразі мають лише троє гравців - Вассім Бен Тара (57), Юкі Ісікава та Агустін Лосер (по 42).

Команда, яка є чинним бронзовим призером чемпіонату, зараз посідає друге місце в таблиці, поступаючись лише "Вероні" за співвідношенням сетів.

Наступний матч "Перуджа" проведе 7 листопада проти "Трентіно" в Суперкубку Італії.