Плотницкий снова лучший: украинский лидер "Перуджи" покоряет Италию

28-летний доигровщик Олег Плотницкий был признан лучшим игроком итальянской "Перуджи" по итогам октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
В октябре "Перуджа" провела четыре матча в итальянской Суперлиге, и все завершила победами. Плотницкий в этих поединках набрал 39 очков и стал одним из самых результативных игроков команды. Также украинец вышел в лидеры клуба по количеству сейвов - 12 подач навылет.
Во время стартовых туров сезона доигровщик дважды получал звание MVP - во встречах с "Монцой" (3:1) и "Падовой" (3:0).
Кроме этого, он попал в символическую сборную недели и имеет две индивидуальные награды по итогам прошлого сезона.
В составе "Перуджи" больше очков пока имеют только трое игроков - Васим Бен Тара (57), Юки Исикава и Агустин Лосер (по 42).
Команда, которая является действующим бронзовым призером чемпионата, сейчас занимает второе место в таблице, уступая лишь "Вероне" по соотношению сетов.
Следующий матч "Перуджа" проведет 7 ноября против "Трентино" в Суперкубке Италии.
Олег Плотницкий - доигровщик "Перуджи" и единственный представитель Украины в одном из ведущих европейских чемпионатов. Начинал карьеру в харьковской "Юракадемии", после чего выступал за "Локомотив", с которым дважды выигрывал чемпионат Украины.
В составе "Перуджи" он трижды завоевывал Суперкубок Италии (MVP турнира в 2022 году), выигрывал Кубок Италии (2021/22) и клубный чемпионат мира-2022.
В национальной сборной Плотницкий помог Украине впервые в истории добраться до четвертьфинала чемпионата мира-2022. Также он имеет победу в Золотой Евролиге-2017 и дважды выходил в финал турнира - в 2021 и 2023 годах.
Кроме того, Плотницкий получил сразу две индивидуальные награды в итальянской Серии А.