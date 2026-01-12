Плотницький увійшов у топ-бомбардирів матчу: як українець зіграв у Суперлізі

Чергова перемога лідера Суперліги

"Перуджа" продовжує успішний старт 2026 року. Після звитяг над "Міланом" у національному чемпіонаті та іспанським "Лас-Пальмасом" у Лізі чемпіонів команда Олега Плотницького зустрілася з принциповим суперником - "Моденою" в межах італійської Суперліги.

Поєдинок завершився перемогою "Перуджі" з рахунком 3:1. Перший сет команда українця виграла в напруженій боротьбі - 27:25.

У другій партії сильнішою була "Модена" (25:19), однак у двох наступних сетах "Перуджа" впевнено контролювала гру та довела матч до перемоги.

Внесок Плотницького та MVP зустрічі

Найціннішим гравцем матчу було визнано зв'язкового Сімоне Джанеллі. Водночас Олег Плотницький став другим за результативністю у складі своєї команди, набравши 14 очок.

Українець реалізував 12 атак, а також відзначився блоком і подачею навиліт. Більше очок у матчі набрав лише Каміль Семенюк - 15.

Турнірне становище та наступний матч

Після 13 перемог "Перуджа" очолює турнірну таблицю Суперліги, маючи 38 очок. Команда випереджає "Верону" з таким самим показником виграних матчів завдяки кращій різниці очок.

Наступний поєдинок колектив Плотницького проведе 14 січня проти "Кунео Волей".