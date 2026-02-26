Після Олімпіади українець приголомшив ідеальною стрільбою та увірвався в топ-10 Кубка IBU

Лідер української збірної Антон Дудченко продемонстрував ідеальну точність у першій гонці після Олімпіади-2026. На етапі в Лейк-Плесіді українець зумів потрапити до десятки найсильніших без жодного промаху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
Програма Кубка IBU в американському Лейк-Плесіді розпочалася з чоловічої короткої індивідуальної гонки.
Антон Дудченко, який приєднався до команди одразу після завершення виступів на Олімпійських іграх, продемонстрував найкращий результат серед українців.
Головною перевагою українського біатлоніста стала бездоганна робота на вогневих рубежах.
Дудченко виявився єдиним учасником змагань, кому вдалося закрити всі 20 мішеней.
Попри "чисту" стрільбу, швидкість на дистанції дозволила йому посісти підсумкову десяту позицію з відставанням від лідера в 1:06.0 хвилини.
Весь п'єдестал пошани за підсумками гонки зайняли представники Німеччини.
Перемогу святкував Еліас Зайдель, слідом за яким фінішували Франц Шасер та Роман Реєс.
Щодо інших представників синьо-жовтої команди, то їхні результати виявилися менш втішними через значну кількість помилок на стрільбищі:
