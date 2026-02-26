После Олимпиады украинец ошеломил идеальной стрельбой и ворвался в топ-10 Кубка IBU

Лидер украинской сборной Антон Дудченко продемонстрировал идеальную точность в первой гонке после Олимпиады-2026. На этапе в Лейк-Плэсиде украинец сумел попасть в десятку сильнейших без единого промаха.
Программа Кубка IBU в американском Лейк-Плэсиде началась с мужской короткой индивидуальной гонки.
Антон Дудченко, который присоединился к команде сразу после завершения выступлений на Олимпийских играх, продемонстрировал лучший результат среди украинцев.
Главным преимуществом украинского биатлониста стала безупречная работа на огневых рубежах.
Дудченко оказался единственным участником соревнований, кому удалось закрыть все 20 мишеней.
Несмотря на "чистую" стрельбу, скорость на дистанции позволила ему занять итоговую десятую позицию с отставанием от лидера в 1:06.0 минуты.
Весь пьедестал почета по итогам гонки заняли представители Германии.
Победу праздновал Элиас Зайдель, вслед за которым финишировали Франц Шасер и Роман Рейес.
Что касается других представителей сине-желтой команды, то их результаты оказались менее утешительными из-за значительного количества ошибок на стрельбище:
