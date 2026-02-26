После Олимпиады украинец ошеломил идеальной стрельбой и ворвался в топ-10 Кубка IBU

Идеальное выступление Дудченко в Лейк-Плэсиде

Программа Кубка IBU в американском Лейк-Плэсиде началась с мужской короткой индивидуальной гонки.

Антон Дудченко, который присоединился к команде сразу после завершения выступлений на Олимпийских играх, продемонстрировал лучший результат среди украинцев.

Главным преимуществом украинского биатлониста стала безупречная работа на огневых рубежах.

Дудченко оказался единственным участником соревнований, кому удалось закрыть все 20 мишеней.

Несмотря на "чистую" стрельбу, скорость на дистанции позволила ему занять итоговую десятую позицию с отставанием от лидера в 1:06.0 минуты.

Доминирование немецкой сборной и результаты других украинцев

Весь пьедестал почета по итогам гонки заняли представители Германии.

Победу праздновал Элиас Зайдель, вслед за которым финишировали Франц Шасер и Роман Рейес.

Что касается других представителей сине-желтой команды, то их результаты оказались менее утешительными из-за значительного количества ошибок на стрельбище:

Денис Насыко с пятью штрафными минутами завершил гонку на 28-м месте.

с пятью штрафными минутами завершил гонку на 28-м месте. Тарас Лесюк , который претендовал на высокие позиции после второго огневого рубежа, не справился со стрельбой в дальнейшем и финишировал 33-м (6 промахов).

, который претендовал на высокие позиции после второго огневого рубежа, не справился со стрельбой в дальнейшем и финишировал 33-м (6 промахов). Роман Боровик закрыл пятую десятку, заняв 43-е место.

Кубок IBU. Лейк-Плэсид. Короткая индивидуальная гонка (мужчины):

Элиас Зайдель (Германия, 0+1+1+0) 40:16.1 минуты Франц Шасер (Германия, 0+2+0+0) +5.5 Роман Рейес (Германия, 0+1+1+0) +13.5 Симон Кайзер (Германия, 1+1+0+1+1) +17.6 Гаэтан Патюрель (Франция, 1+2+0+1) +24.6 Оле Сурке (Норвегия, 2+0+2+1+1) +29.8

...