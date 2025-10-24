UA

Підсумковий турнір WTA 2025 отримав фінальний список учасниць: хто увійшов до топ-8

Фото: Єлена Рибакіна стала останньою фіналісткою (instagram.com/rolandgarros)
Автор: Андрій Костенко

Єлена Рибакіна з Казахстану стала останньою, восьмою фіналісткою Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Рибакіна в сезоні-2025

Казахстанська тенісистка оформила путівку на престижні змагання після перемоги у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Токіо над канадкою Вікторією Мбоко.

Загалом у 2025-му вона виграла два титули серії WTA 500 – у китайському Нінбо та французькому Страсбурзі.

Для Рибакіної це вже третя поспіль участь у Підсумковому турнірі WTA. У двох попередніх сезонах вона завершувала виступи на груповому етапі, вигравши по одному матчу.

Хто зіграє на Підсумковому турнірі

У фіналі сезону WTA виступлять вісім тенісисток, що набрали найбільше залікових балів на турнірах під егідою організації в 2025 році.

Рейтинг учасниць WTA Finals-2025

  1. Аріна Соболенко – 9 990 очок
  2. Іга Свьонтек (Польща) – 8 303
  3. Коко Гофф (США) – 6 573
  4. Аманда Анісімова (США) – 5 897
  5. Джессіка Пегула (США) – 5 183
  6. Медісон Кіз (США) – 4 395
  7. Жасмін Паоліні (Італія) – 4 325
  8. Єлена Рибакіна (Казахстан) – 4 305

У порівнянні з минулим роком у складі учасниць відбулися дві зміни – до еліти приєдналися Анісімова та Кіз. Натомість не змогли відібратися учасниці фіналу-2024 Барбора Крейчікова з Чехії та Чжен Ціньвень з Китаю.

Чинною чемпіонкою турніру є американка Коко Гофф, яка цього сезону вперше захищатиме титул.

WTA Finals-2025: що відомо

Підсумковий турнір сезону відбудеться 1-8 листопада в аравійській столиці – Ер-Ріяді. Загальний призовий фонд турніру складе 15,25 млн доларів.

Вісім найкращих тенісисток розділять на дві групи по четверо спортсменок. Упродовж шести днів вони зіграють одноколовий турнір. У півфінал змагань вийдуть по дві найкращі з кожного квартету.

Паралельно зіграють Підсумковий турнір у парному розряді. Минулого року тут в дуеті з латвійкою Єленою Остапенко змагалася українка Людмила Кіченок. Цього разу представниць України в Ер-Ріяді не буде.

Раніше ми повідомили, які місця посідають українки в актуальному рейтингу WTA.

Також ми писали, що Еліну Світоліну номінували на престижну міжнародну премію.

Теніс