Итоговый турнир WTA 2025 получил финальный список участниц: кто вошел в топ-8

Фото: Елена Рыбакина стала последней финалисткой (instagram.com/rolandgarros)
Автор: Андрей Костенко

Елена Рыбакина из Казахстана стала последней, восьмой финалисткой Итогового турнира Женской теннисной ассоциации 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Рыбакина в сезоне-2025

Казахстанская теннисистка оформила путевку на престижные соревнования после победы в четвертьфинале турнира WTA 500 в Токио над канадкой Викторией Мбоко.

Всего в 2025-м она выиграла два титула серии WTA 500 - в китайском Нинбо и французском Страсбурге.

Для Рыбакиной это уже третье подряд участие в Итоговом турнире WTA. В двух предыдущих сезонах она завершала выступления на групповом этапе, выиграв по одному матчу.

Кто сыграет на Итоговом турнире

В финале сезона WTA выступят восемь теннисисток, набравших больше всего зачётных баллов на турнирах под эгидой организации в 2025 году.

Рейтинг участниц WTA Finals-2025

  1. Арина Соболенко - 9 990 очков
  2. Ига Свёнтек (Польша) - 8 303
  3. Коко Гофф (США) - 6 573
  4. Аманда Анисимова (США) - 5 897
  5. Джессика Пегула (США) - 5 183
  6. Мэдисон Киз (США) - 4 395
  7. Жасмин Паолини (Италия) - 4 325
  8. Елена Рыбакина (Казахстан) - 4 305

По сравнению с прошлым годом в составе участниц произошли два изменения - к элите присоединились Анисимова и Киз. В то же время не смогли отобраться участницы финала-2024 Барбора Крейчикова из Чехии и Чжэн Циньвэнь из Китая.

Действующей чемпионкой турнира является американка Коко Гофф, которая в этом сезоне впервые будет защищать титул.

WTA Finals-2025: что известно

Итоговый турнир сезона состоится 1-8 ноября в аравийской столице - Эр-Рияде. Общий призовой фонд турнира составит 15,25 млн долларов.

Восемь лучших теннисисток разделят на две группы по четыре спортсменки. В течение шести дней они сыграют однокруговой турнир. В полуфинал соревнований выйдут по две лучшие из каждого квартета.

Параллельно сыграют Итоговый турнир в парном разряде. В прошлом году здесь в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко соревновалась украинка Людмила Киченок. На этот раз представительниц Украины в Эр-Рияде не будет.

Теннис