Итоговый турнир WTA 2025 получил финальный список участниц: кто вошел в топ-8

Елена Рыбакина из Казахстана стала последней, восьмой финалисткой Итогового турнира Женской теннисной ассоциации 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Казахстанская теннисистка оформила путевку на престижные соревнования после победы в четвертьфинале турнира WTA 500 в Токио над канадкой Викторией Мбоко.
Всего в 2025-м она выиграла два титула серии WTA 500 - в китайском Нинбо и французском Страсбурге.
Для Рыбакиной это уже третье подряд участие в Итоговом турнире WTA. В двух предыдущих сезонах она завершала выступления на групповом этапе, выиграв по одному матчу.
В финале сезона WTA выступят восемь теннисисток, набравших больше всего зачётных баллов на турнирах под эгидой организации в 2025 году.
Рейтинг участниц WTA Finals-2025
По сравнению с прошлым годом в составе участниц произошли два изменения - к элите присоединились Анисимова и Киз. В то же время не смогли отобраться участницы финала-2024 Барбора Крейчикова из Чехии и Чжэн Циньвэнь из Китая.
Действующей чемпионкой турнира является американка Коко Гофф, которая в этом сезоне впервые будет защищать титул.
Итоговый турнир сезона состоится 1-8 ноября в аравийской столице - Эр-Рияде. Общий призовой фонд турнира составит 15,25 млн долларов.
Восемь лучших теннисисток разделят на две группы по четыре спортсменки. В течение шести дней они сыграют однокруговой турнир. В полуфинал соревнований выйдут по две лучшие из каждого квартета.
Параллельно сыграют Итоговый турнир в парном разряде. В прошлом году здесь в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко соревновалась украинка Людмила Киченок. На этот раз представительниц Украины в Эр-Рияде не будет.
