Підручний творить дива: капітан самотужки витягнув збірну в естафеті Кубка світу
Чоловіча збірна України дуже невдало розпочала естафетну гонку на етапі Кубка світу з біатлону в австрійському Гохфільцені, але фінішувала у топ-10. Усе завдяки капітану команди Дмитру Підручному.
Про те, як пройшла гонка – розповідає РБК-Україна.
Деталі естафети
Україну в гонці представили Богдан Цимбал, Віталій Мандзин, Богдан Борковський та Дмитро Підручний.
Першим на дистанцію вийшов Цимбал. Українець чисто відстрілявся лежачи, однак припустився двох промахів на стрільбі стоячи. У підсумку передав естафету лише 18-м.
Мандзин на другому етапі зміг дещо покращити ситуацію. Після першої стрільби (один додатковий патрон), він відіграв дві позиції, а чиста "стійка" дозволила українцю піднятися до топ-15.
Борковський, який дебютував у чоловічій естафеті на Кубку світу, продовжив поступовий підйом. Використавши по одному додатковому патрону на кожній з двох стрільб, він підняв нашу команду ще на одну позицію.
Як і на першому етапі сезону, вирішальну роль у естафеті відіграв Підручний. Капітан команди стартував 14-м та використав один запасний патрон на стрільбі лежачи.
На дистанції він здійснив потужний ривок і випередив одразу кількох суперників – зі Швейцарії, Естонії, Словенії та Канади. А завдяки чистій стрільбі стоячи українець піднявся на сьоме місце, яке впевнено втримав до фінішу.
Підсумки гонки
Перемогу в другій поспіль чоловічій естафеті сезону здобула Норвегія. Друге місце посіла Франція, а подіум замкнула Швеція.
Результати чоловічої естафети:
- Норвегія – 1:11:54.8 (0+3)
- Франція +43.1 (0+8)
- Швеція +1:05.7 (0+9)
- США +1:14.5 (0+7)
- Німеччина +1:20.0 (1+11)
- Італія +2:57.4 (1+8)
- Україна +3:09.6 (0+6)
Що далі
14 грудня – останній день етапу КС у Австрії. Його завершить гонка переслідування серед жінок. Вона стартує – о 15:45 за Києвом. Україну в персьюті представлятиме лише одна спортсменка – Христина Дмитренко.
Раніше ми розповіли, як Україна увійшла до топ-10 жіночої естафети в Гохфільцені.
Також читайте, як українка з ідеальною стрільбою встановила рекорд на Кубку IBU.