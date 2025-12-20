Підручний та Мандзин відіграли позиції і потрапили у топ-30 персьюту в Ансі

У французькому Ансі відбувся третій етап Кубку світу з біатлону, де чоловіки змагалися в гонці переслідування. Лідери української команди завершили змагання в другій половині залікової зони, тоді як інші спортсмени не змогли потрапити до топ-30.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
Найкращий результат серед українців продемонстрували Віталій Мандзин та Дмитро Підручний. Обидва спортсмени припустилися лише по дві хиби на чотирьох вогневих рубежах.
Мандзин, який стартував з 49-го місця, продемонстрував вражаючий прогрес завдяки високій швидкості на дистанції та чистій стрільбі на вирішальних етапах.
На фінішній прямій він випередив капітана збірної Дмитра Підручного, посівши 28-ме місце. Підручний фінішував слідом за партнером на 29-й позиції.
Варто зазначити, що за чистим часом проходження персьюту обоє українців увійшли до топ-20 найшвидших біатлоністів гонки.
Інші представники "синьо-жовтих" не змогли потрапити до очкової зони. Тарас Лесюк із трьома штрафними колами завершив змагання 44-м.
Богдан Борковський, який мав найкращу стартову позицію серед українців (28-ме місце), через чотири промахи втратив багато часу і перетнув фінішну лінію 46-м.
Переможцем гонки став норвежець Йоган-Олав Ботн, який продемонстрував ідеальну влучність, закривши всі 20 мішеней.
Другу сходинку посів місцевий улюбленець Емільєн Жаклен, попри три штрафні кола. Бронзову нагороду виборов норвежець Йоганнес Дале-Шевдаль, для якого це вже другий поспіль подіум на етапі в Ансі.
...
28. Віталій Мандзин (Україна, 0+2+0+0) +2:22.0
29. Дмитро Підручний (Україна, 0+1+1+0) +2:25.1
44. Тарас Лесюк (Україна, 1+0+1+1) +4:14.3
46. Богдан Борковський (Україна, 2+1+0+1) +4:18.3
Програма етапу в Ансі завершиться у неділю, 21 грудня. У цей день відбудуться масстарти серед чоловіків та жінок.
Раніше ми представили повний розклад гонок і трансляцій етапу Кубка світу з біатлону у французькому Ансі.
