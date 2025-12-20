Підручний та Мандзин відіграли позиції і потрапили у топ-30 персьюту в Ансі

Успіх лідерів та боротьба на дистанції

Найкращий результат серед українців продемонстрували Віталій Мандзин та Дмитро Підручний. Обидва спортсмени припустилися лише по дві хиби на чотирьох вогневих рубежах.

Мандзин, який стартував з 49-го місця, продемонстрував вражаючий прогрес завдяки високій швидкості на дистанції та чистій стрільбі на вирішальних етапах.

На фінішній прямій він випередив капітана збірної Дмитра Підручного, посівши 28-ме місце. Підручний фінішував слідом за партнером на 29-й позиції.

Варто зазначити, що за чистим часом проходження персьюту обоє українців увійшли до топ-20 найшвидших біатлоністів гонки.

Інші представники "синьо-жовтих" не змогли потрапити до очкової зони. Тарас Лесюк із трьома штрафними колами завершив змагання 44-м.

Богдан Борковський, який мав найкращу стартову позицію серед українців (28-ме місце), через чотири промахи втратив багато часу і перетнув фінішну лінію 46-м.

Тріумф Норвегії та стабільність Жаклена

Переможцем гонки став норвежець Йоган-Олав Ботн, який продемонстрував ідеальну влучність, закривши всі 20 мішеней.

Другу сходинку посів місцевий улюбленець Емільєн Жаклен, попри три штрафні кола. Бронзову нагороду виборов норвежець Йоганнес Дале-Шевдаль, для якого це вже другий поспіль подіум на етапі в Ансі.

Кубок світу. Ансі. Гонка переслідування (чоловіки):

Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 0+0+0+0) 31:20.8 Емільєн Жаклен (Франція, 1+1+1+0) +17.6 Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія, 0+0+0+2) +17.9 Ерік Перро (Франція, 1+0+0+0) +18.3 Себастьян Самуельссон (Швеція, 3+1+0+0) +22.5 Мартін Понсілуома (Швеція, 0+1+2+0) +24.7

...

28. Віталій Мандзин (Україна, 0+2+0+0) +2:22.0

29. Дмитро Підручний (Україна, 0+1+1+0) +2:25.1

44. Тарас Лесюк (Україна, 1+0+1+1) +4:14.3

46. Богдан Борковський (Україна, 2+1+0+1) +4:18.3

Програма етапу в Ансі завершиться у неділю, 21 грудня. У цей день відбудуться масстарти серед чоловіків та жінок.