Пидручный и Мандзин отыграли позиции и попали в топ-30 персьюта в Анси

Успех лидеров и борьба на дистанции

Лучший результат среди украинцев продемонстрировали Виталий Мандзин и Дмитрий Пидручный. Оба спортсмена допустили лишь по две ошибки на четырех огневых рубежах.

Мандзин, который стартовал с 49-го места, продемонстрировал впечатляющий прогресс благодаря высокой скорости на дистанции и чистой стрельбе на решающих этапах.

На финишной прямой он опередил капитана сборной Дмитрия Пидручного, заняв 28-е место. Пидручный финишировал вслед за партнером на 29-й позиции.

Стоит отметить, что по чистому времени прохождения персьюта оба украинца вошли в топ-20 самых быстрых биатлонистов гонки.

Другие представители "сине-желтых" не смогли попасть в очковую зону. Тарас Лесюк с тремя штрафными кругами завершил соревнования 44-м.

Богдан Борковский, который имел лучшую стартовую позицию среди украинцев (28-е место), из-за четырех промахов потерял много времени и пересек финишную черту 46-м.

Триумф Норвегии и стабильность Жаклена

Победителем гонки стал норвежец Йохан-Олав Ботн, который продемонстрировал идеальную меткость, закрыв все 20 мишеней.

Второе место занял местный любимец Эмильен Жаклен, несмотря на три штрафных круга. Бронзовую награду завоевал норвежец Йоханнес Дале-Шевдаль, для которого это уже второй подряд подиум на этапе в Анси.

Кубок мира. Анси. Гонка преследования (мужчины):

Йохан-Олав Ботн (Норвегия, 0+0+0+0+0) 31:20.8 Эмильен Жаклен (Франция, 1+1+1+0) +17.6 Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия, 0+0+0+2) +17.9 Эрик Перро (Франция, 1+0+0+0+0) +18.3 Себастьян Самуэльссон (Швеция, 3+1+0+0) +22.5 Мартин Понсилуома (Швеция, 0+1+2+0) +24.7

...

28. Виталий Мандзин (Украина, 0+2+0+0) +2:22.0

29. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+1+0) +2:25.1

44. Тарас Лесюк (Украина, 1+0+1+1+1) +4:14.3

46. Богдан Борковский (Украина, 2+1+0+1) +4:18.3

Программа этапа в Анси завершится в воскресенье, 21 декабря. В этот день состоятся масстарты среди мужчин и женщин.