Пидручный и Мандзин отыграли позиции и попали в топ-30 персьюта в Анси

Во французском Анси состоялся третий этап Кубка мира по биатлону, где мужчины соревновались в гонке преследования. Лидеры украинской команды завершили соревнования во второй половине зачетной зоны, тогда как другие спортсмены не смогли попасть в топ-30.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Лучший результат среди украинцев продемонстрировали Виталий Мандзин и Дмитрий Пидручный. Оба спортсмена допустили лишь по две ошибки на четырех огневых рубежах.
Мандзин, который стартовал с 49-го места, продемонстрировал впечатляющий прогресс благодаря высокой скорости на дистанции и чистой стрельбе на решающих этапах.
На финишной прямой он опередил капитана сборной Дмитрия Пидручного, заняв 28-е место. Пидручный финишировал вслед за партнером на 29-й позиции.
Стоит отметить, что по чистому времени прохождения персьюта оба украинца вошли в топ-20 самых быстрых биатлонистов гонки.
Другие представители "сине-желтых" не смогли попасть в очковую зону. Тарас Лесюк с тремя штрафными кругами завершил соревнования 44-м.
Богдан Борковский, который имел лучшую стартовую позицию среди украинцев (28-е место), из-за четырех промахов потерял много времени и пересек финишную черту 46-м.
Победителем гонки стал норвежец Йохан-Олав Ботн, который продемонстрировал идеальную меткость, закрыв все 20 мишеней.
Второе место занял местный любимец Эмильен Жаклен, несмотря на три штрафных круга. Бронзовую награду завоевал норвежец Йоханнес Дале-Шевдаль, для которого это уже второй подряд подиум на этапе в Анси.
...
28. Виталий Мандзин (Украина, 0+2+0+0) +2:22.0
29. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+1+0) +2:25.1
44. Тарас Лесюк (Украина, 1+0+1+1+1) +4:14.3
46. Богдан Борковский (Украина, 2+1+0+1) +4:18.3
Программа этапа в Анси завершится в воскресенье, 21 декабря. В этот день состоятся масстарты среди мужчин и женщин.
