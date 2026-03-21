Покорил с первой попытки: как Олег Дорощук переиграл всех оппонентов в драматическом финале ЧМ

Украинский легкоатлет Олег Дорощук завоевал золотую награду на мировом первенстве в Торуне. Это первая победа такого уровня в карьере спортсмена, которая прервала 12-летнее ожидание Украины на медаль в этой дисциплине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Путь к вершине в Торуне

Для Олега Дорощука нынешний чемпионат мира стал третьим в карьере.

После четвертого места в 2024 году (2.24 м) и пятой позиции в прошлом году (2.28 м), украинец сумел продемонстрировать максимальный результат.

В финальном секторе Дорощуку противостояли 11 конкурентов, среди которых звездные представители Южной Кореи, Чехии и Ямайки.

Решающей стала отметка 2.26 м, после которой борьбу за награды продолжила лишь половина участников.

Дорощук, корейский прыгун Ву Санхёк и ямаец Реймонд Ричардс до этого момента преодолевали планку без единой ошибки.

Драматическая развязка за "золото"

Переломным моментом финала стала высота 2.30 м. Олег Дорощук покорил ее с первой попытки, что сразу вывело его в лидеры соревнований.

Аналогичный результат смог показать только мексиканец Эрик Портильо.

Судьба чемпионства решалась на высоте 2.33 м. Поскольку эта отметка не покорилась ни одному из спортсменов, победителя определяли по количеству использованных попыток на предыдущих этапах.

Благодаря идеальной серии прыжков золотая медаль досталась украинцу.

ЧМ-2026 по легкой атлетике в помещении. Прыжки в высоту (мужчины):

Олег Дорощук (Украина) - 2.30 м Эрик Портильо (Мексика) - 2.30 м Рэймонд Ричардс (Ямайка) - 2.26 м Ву Санхёк (Республика Корея) - 2.26 м

Значение победы для украинского спорта

Триумф Дорощука стал знаковым для национальной сборной сразу по нескольким причинам:

Это первая награда Украины в мужском секторе прыжков в высоту на зимних ЧМ с 2014 года, когда серебро получил Андрей Проценко.

Олег Дорощук теперь владеет титулами действующего чемпиона мира и чемпиона Европы (титул получен в 2025 году) в помещении одновременно.

Это 11-я золотая медаль в истории выступлений Украины на чемпионатах мира в помещении.

На текущем турнире в Торуне это уже третья награда для украинской команды. Ранее в женских прыжках в высоту "золото" завоевала Ярослава Магучих, а "серебро" - Юлия Левченко.