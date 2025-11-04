Під час гри зупинилося серце: у Сербії помер футбольний тренер

Раптова зупинка серця під час гри

Інцидент стався під час матчу 14-го туру сербської Суперліги проти "Младості" Лучани. У середині першого тайму Жижович раптово втратив свідомість. На допомогу тренеру одразу прибули медики, які намагалися реанімувати його прямо на полі.

Після надання невідкладної допомоги Жижовича терміново доставили до лікарні, але через 20 хвилин лікарі констатували смерть. Причиною трагедії стала зупинка серця.

Матч зупинили на 41-й хвилині

Гру було перервано на 41-й хвилині за рахунку 2:0 на користь "Раднічки 1925". Після підтвердження смерті наставника поєдинок не поновлювали.

"Наш клуб втратив не тільки чудового спеціаліста, але й добру людину, друга і спортивного радника, який своїми знаннями, енергією та благородством залишив глибокий слід у серцях усіх, хто його знав", - йдеться в офіційній заяві клубу.

Кар'єра Младена Жижовича

Жижович очолив "Раднічки 1925" нещодавно і встиг провести лише два матчі на посаді головного тренера. У Кубку Сербії його команда поступилася "Земуну" (1:2), а в чемпіонаті здобула перемогу над ТСЦ (2:1).

Свою тренерську кар'єру він розпочав у 2017 році, очоливши боснійський клуб "Радник Бієліна". Надалі працював у Сербії, Боснії та Герцеговині, Північній Македонії та Саудівській Аравії. Попри багаторічну кар’єру, трофеїв Жижович не здобував.