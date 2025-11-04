Во время игры остановилось сердце: в Сербии умер футбольный тренер

Во время поединка чемпионата Сербии трагически скончался главный тренер клуба "Раднички 1925" Младен Жижович. Наставнику было 45 лет.
О смерти специалиста сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу клуба в официальном аккаунте в Instagram.
Инцидент произошел во время матча 14-го тура сербской Суперлиги против "Младости" Лучаны. В середине первого тайма Жижович внезапно потерял сознание. На помощь тренеру сразу прибыли медики, которые пытались реанимировать его прямо на поле.
После оказания неотложной помощи Жижовича срочно доставили в больницу, но через 20 минут врачи констатировали смерть. Причиной трагедии стала остановка сердца.
Игра была прервана на 41-й минуте при счете 2:0 в пользу "Раднички 1925". После подтверждения смерти наставника поединок не возобновляли.
"Наш клуб потерял не только замечательного специалиста, но и хорошего человека, друга и спортивного советника, который своими знаниями, энергией и благородством оставил глубокий след в сердцах всех, кто его знал", - говорится в официальном заявлении клуба.
Жижович возглавил "Раднички 1925" недавно и успел провести лишь два матча на посту главного тренера. В Кубке Сербии его команда уступила "Земуну" (1:2), а в чемпионате одержала победу над ТСЦ (2:1).
Свою тренерскую карьеру он начал в 2017 году, возглавив боснийский клуб "Советник Биелина". В дальнейшем работал в Сербии, Боснии и Герцеговине, Северной Македонии и Саудовской Аравии. Несмотря на многолетнюю карьеру, трофеев Жижович не получал.
