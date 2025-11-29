ua en ru
Піастрі виграв спринт у Катарі: що змінилося у чемпіонській суперечці з Норрісом та Ферстаппеном

Субота 29 листопада 2025 17:26
Піастрі виграв спринт у Катарі: що змінилося у чемпіонській суперечці з Норрісом та Ферстаппеном Фото: Оскар Піастрі (x.com/F1)
Автор: Андрій Костенко

У рамках гран-прі Формули-1 у Катарі відбувся завершальний у сезоні спринт. Перемогу впевнено здобув австралійський пілот "Макларена" Оскар Піастрі, який стартував із поула та без проблем контролював перебіг гонки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати спринту.

Подвійний подіум "Макларена"

Австралієць зберіг лідерство на старті та протягом усієї дистанції не дозволив суперникам наблизитися.

Слідом за ним фінішували Джордж Расселл ("Мерседес") та "одноклубник" Ландо Норріс.

Чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен з "Ред Булл" стартував шостим, але зумів відіграти дві позиції. Він обійшов Фернандо Алонсо ("Астон Мартін") та Юкі Цуноду ("Ред Булл"), однак у боротьбі з Норрісом за третє місце мав лише одну реальну спробу атаки. Темпу не вистачило і Ферстаппен фінішував четвертим.

Піастрі виграв спринт у Катарі: що змінилося у чемпіонській суперечці з Норрісом та Ферстаппеном

Ситуація у боротьбі за титул

У загальному заліку Піастрі скоротив відставання від Норріса до 22 очок.

Після спринту ситуація в загальному заліку така:

  1. Ландо Норріс – 396
  2. Оскар Піастрі – 374
  3. Макс Ферстаппен – 371

Ферстаппен ще зберігає теоретичні шанси на титул, але головні претенденти – Норріс та Піастрі – покращили свої позиції у порівнянні з ним.

Що далі

Кваліфікація до основної гонки гран-прі Катару стартує у суботу, 29 листопада, о 20:00 за київським часом.

Головний заїзд відбудеться 30 листопада о 18:00. Він обіцяє бути дуже напруженим – інтрига в чемпіонаті зберігається до останнього.

Раніше ми писали, в якій країні може відбутися один із нових етапів Гран-прі-2026.

Крім того, дізнайтеся, коли і як гран-прі Формули-1 повертається до Аргентини.

