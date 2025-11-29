Піастрі виграв спринт у Катарі: що змінилося у чемпіонській суперечці з Норрісом та Ферстаппеном

У рамках гран-прі Формули-1 у Катарі відбувся завершальний у сезоні спринт. Перемогу впевнено здобув австралійський пілот "Макларена" Оскар Піастрі, який стартував із поула та без проблем контролював перебіг гонки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати спринту .

Подвійний подіум "Макларена"

Австралієць зберіг лідерство на старті та протягом усієї дистанції не дозволив суперникам наблизитися.

Слідом за ним фінішували Джордж Расселл ("Мерседес") та "одноклубник" Ландо Норріс.

Watch the start as Verstappen immediately makes up ground #F1Sprint #QatarGP pic.twitter.com/GsNnb4cLBl — Formula 1 (@F1) November 29, 2025

Чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен з "Ред Булл" стартував шостим, але зумів відіграти дві позиції. Він обійшов Фернандо Алонсо ("Астон Мартін") та Юкі Цуноду ("Ред Булл"), однак у боротьбі з Норрісом за третє місце мав лише одну реальну спробу атаки. Темпу не вистачило і Ферстаппен фінішував четвертим.

Ситуація у боротьбі за титул

У загальному заліку Піастрі скоротив відставання від Норріса до 22 очок.

Після спринту ситуація в загальному заліку така:

Ландо Норріс – 396 Оскар Піастрі – 374 Макс Ферстаппен – 371

Ферстаппен ще зберігає теоретичні шанси на титул, але головні претенденти – Норріс та Піастрі – покращили свої позиції у порівнянні з ним.

Що далі

Кваліфікація до основної гонки гран-прі Катару стартує у суботу, 29 листопада, о 20:00 за київським часом.

Головний заїзд відбудеться 30 листопада о 18:00. Він обіцяє бути дуже напруженим – інтрига в чемпіонаті зберігається до останнього.