Пиастри выиграл спринт в Катаре: что изменилось в чемпионском споре с Норрисом и Ферстаппеном

Суббота 29 ноября 2025 17:26
Пиастри выиграл спринт в Катаре: что изменилось в чемпионском споре с Норрисом и Ферстаппеном Фото: Оскар Пиастри (x.com/F1)
Автор: Андрей Костенко

В рамках гран-при Формулы-1 в Катаре состоялся завершающий в сезоне спринт. Победу уверенно одержал австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри, который стартовал с поула и без проблем контролировал ход гонки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты спринта.

Двойной подиум "Макларена"

Австралиец сохранил лидерство на старте и на протяжении всей дистанции не позволил соперникам приблизиться.

Вслед за ним финишировали Джордж Расселл ("Мерседес") и "одноклубник" Ландо Норрис.

Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из "Ред Булл" стартовал шестым, но сумел отыграть две позиции. Он обошел Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") и Юки Цуноду ("Ред Булл"), однако в борьбе с Норрисом за третье место имел лишь одну реальную попытку атаки. Темпа не хватило и Ферстаппен финишировал четвертым.

Пиастри выиграл спринт в Катаре: что изменилось в чемпионском споре с Норрисом и Ферстаппеном

Ситуация в борьбе за титул

В общем зачете Пиастри сократил отставание от Норриса до 22 очков.

После спринта ситуация в общем зачете такова:

  1. Ландо Норрис - 396
  2. Оскар Пиастри - 374
  3. Макс Ферстаппен - 371

Ферстаппен еще сохраняет теоретические шансы на титул, но главные претенденты - Норрис и Пиастри - улучшили свои позиции по сравнению с ним.

Что дальше

Квалификация к основной гонке гран-при Катара стартует в субботу, 29 ноября, в 20:00 по киевскому времени.

Главный заезд состоится 30 ноября в 18:00. Он обещает быть очень напряженным - интрига в чемпионате сохраняется до последнего.

Ранее мы писали, в какой стране может состояться один из новых этапов Гран-при-2026.

Кроме того, узнайте, когда и как гран-при Формулы-1 возвращается в Аргентину.

