Первый старт после ОИ и изменения в сборной Украины: расписание гонок и трансляций Кубка мира по биатлону
В финском Контиолахти с 5 по 8 марта пройдет седьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2025/26. Это первые официальные старты после завершения зимних Олимпийских игр, которые станут началом финишной прямой в борьбе за Хрустальные глобусы.
Расписание гонок и трансляций на этапе - подскажет РБК-Украина.
Ротация в сборных Украины
После выступлений на олимпийских трассах тренерский штаб "сине-желтых" прибегнул к кадровым изменениям.
В мужскую команду вернулись Богдан Цымбал и Артем Тищенко, которые заменили Антона Дудченко и Тараса Лесюка. В женской сборной произошла "ротация сестер" - Анастасия Меркушина заменила Александру, которая сейчас соревнуется на юниорском чемпионате мира.
Этап в Контиолахти станет важным для лидеров сборной Украины. Виталий Мандзин после 10-го места в масстарте Олимпиады будет пытаться отобраться в эту гонку и на уровне Кубка мира. Показать топ-результаты нацелены также Дмитрий Пидручный, Кристина Дмитренко и Юлия Джима.
Состав сборной Украины на этап в Контиолахти
Мужчины:
- Дмитрий Пидручный
- Виталий Мандзин
- Богдан Борковский
- Богдан Цымбал
- Артем Тищенко
Женщины:
- Юлия Джима
- Кристина Дмитренко
- Елена Городна
- Анастасия Меркушина
- Дарья Чалык
Расписание этапа и где смотреть
Этап продлится с 5 по 8 марта. Его программа включает классические дисциплины: индивидуальные гонки, эстафеты и масстарты.
Расписание этапа в Контиолахти:
5 марта
- 18:05 - Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
6 марта
- 18:10 - Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
7 марта
- 14:40 - Масстарт, 12,5 км, женщины
- 16:40 - Эстафета, 4х7,5, мужчины
8 марта
- 14:30 - Эстафета, 4х6, женщины
- 17:55 - Масстарт, 15 км, мужчины
Все гонки можно будет посмотреть на телеканале и сайте "Суспільне Спорт". Также прямые эфиры обеспечат региональные телеканалы "Суспільного".
