Перший список Мальдери: збірна України оголосила склад на літні матчі та назвала новий тренерський штаб

Дебютанти, легіонери та повернення капітана

У першому списку Андреа Мальдери опинилися два абсолютні новачки національної команди: лави збірної поповнили захисник румунської "Університаті" Олександр Романчук та півзахисник канадського "Монреаля" Геннадій Синчук. Крім того, до табору «синьо-жовтих» повертається досвідчений Андрій Ярмоленко.

Загалом склад збірної України виглядає так:

Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Дмитро Різник ("Шахтар"), Руслан Нещерет ("Динамо").

Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва - "Шахтар"), Тарас Михавко ("Динамо"), Едуард Сарапій ("Полісся"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Олександр Романчук ("Університатя", Румунія).

Півзахисники: Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Єгор Назарина (усі - "Шахтар"), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко (обидва - "Динамо"), Георгій Судаков ("Бенфіка", Португалія), Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада), Олександр Назаренко, Олексій Гуцуляк (обидва - "Полісся"), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Руслан Маліновський ("Дженоа", Італія).

Нападники: Роман Яремчук ("Ліон", Франція), Матвій Пономаренко ("Динамо"), Артем Довбик ("Рома", Італія).

Нагадаємо, що в межах цього збору українці зіграють два контрольні спаринги: 31 травня проти збірної Польщі та 7 червня проти команди Данії.

Хто увійшов до штабу Мальдери

Паралельно Андреа Мальдера сформував команду помічників, які допомагатимуть йому керувати збірною. До тренерського штабу італійця увійшли як вітчизняні фахівці, так і його співвітчизник.

Асистентами головного тренера стали екс-гравці національної збірної України - титулований екс-капітан "Шахтаря" Тарас Степаненко, який розпочинає свій тренерський шлях, та досвідчений Володимир Єзерський. Також допомагати Мальдері буде італійський спеціаліст Паскуале Каталано, відомий своєю роботою на батьківщині.