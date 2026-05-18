Первый список Мальдеры: сборная Украины объявила состав на летние матчи и назвала новый тренерский штаб

Дебютанты, легионеры и возвращение капитана

В первом списке Андреа Мальдеры оказались два абсолютных новичка национальной команды: ряды сборной пополнили защитник румынской "Университати" Александр Романчук и полузащитник канадского "Монреаля" Геннадий Синчук. Кроме того, в лагерь "сине-желтых" возвращается опытный Андрей Ярмоленко.

В целом состав сборной Украины выглядит так:

Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Андрей Лунин ("Реал", Испания), Дмитрий Ризнык ("Шахтер"), Руслан Нещерет ("Динамо").

Защитники: Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба - "Шахтер"), Тарас Михавко ("Динамо"), Эдуард Сарапий ("Полесье"), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Александр Романчук ("Университатя", Румыния).

Полузащитники: Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Егор Назарина (все - "Шахтер"), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко (оба - "Динамо"), Георгий Судаков ("Бенфика", Португалия), Геннадий Синчук ("Монреаль", Канада), Александр Назаренко, Алексей Гуцуляк (оба - "Полесье"), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Руслан Малиновский ("Дженоа", Италия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Лион", Франция), Матвей Пономаренко ("Динамо"), Артем Довбик ("Рома", Италия).

Напомним, что в рамках этого сбора украинцы сыграют два контрольных спарринга: 31 мая против сборной Польши и 7 июня против команды Дании.

Кто вошел в штаб Мальдеры

Параллельно Андреа Мальдера сформировал команду помощников, которые будут помогать ему руководить сборной. В тренерский штаб итальянца вошли как отечественные специалисты, так и его соотечественник.

Ассистентами главного тренера стали экс-игроки национальной сборной Украины - титулованный экс-капитан "Шахтера" Тарас Степаненко, который начинает свой тренерский путь, и опытный Владимир Езерский. Также помогать Мальдери будет итальянский специалист Паскуале Каталано, известный своей работой на родине.