Перші кадри з Єгипту: Усик та Верховен провели битву поглядів біля пірамід

Перша зустріч спортсменів на єгипетській землі відбулася у знаковому місці - безпосередньо на тлі легендарних пірамід Гізи.

Саме ця локація стане живими декораціями для майбутнього грандіозного вечора боксу.

Офіційна пресконференція, а також регламентна дуель поглядів Усика та Верховена заплановані в рамках спеціального медійного заходу, який відбудеться у четвер, 21 травня.

Що стоїть на кону поєдинку

Очний поєдинок між Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та Ріко Верховеном відбудеться у Гізі в ніч із суботи на неділю, 24 травня.

У цьому протистоянні українець захищатиме лише свій титул за версією WBC.

Інші провідні організації - WBA та IBF - не дали офіційного дозволу на захист своїх чемпіонських поясів у поєдинку проти бійця, який прийшов із кікбоксингу.

Водночас Світова боксерська рада підготувала для цього мегафайту ексклюзивний трофей.

Переможець епічної битви в пустелі отримає унікальний пам'ятний пояс від WBC під назвою "Король Нілу".

