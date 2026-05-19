Перші кадри з Єгипту: Усик та Верховен провели битву поглядів біля пірамід

20:07 19.05.2026 Вт
2 хв
Організатори мегафайту показали вражаючі кадри боксерів та розсекретили назву унікального поясу
aimg Катерина Урсатій
Олександр Усик (Getty Images)

Чинний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик та титулований нідерландський кікбоксер Ріко Верховен провели першу неофіційну битву поглядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку Ring Magazine.

Перша зустріч спортсменів на єгипетській землі відбулася у знаковому місці - безпосередньо на тлі легендарних пірамід Гізи.

Саме ця локація стане живими декораціями для майбутнього грандіозного вечора боксу.

Офіційна пресконференція, а також регламентна дуель поглядів Усика та Верховена заплановані в рамках спеціального медійного заходу, який відбудеться у четвер, 21 травня.

Що стоїть на кону поєдинку

Очний поєдинок між Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та Ріко Верховеном відбудеться у Гізі в ніч із суботи на неділю, 24 травня.

У цьому протистоянні українець захищатиме лише свій титул за версією WBC.

Інші провідні організації - WBA та IBF - не дали офіційного дозволу на захист своїх чемпіонських поясів у поєдинку проти бійця, який прийшов із кікбоксингу.

Водночас Світова боксерська рада підготувала для цього мегафайту ексклюзивний трофей.

Переможець епічної битви в пустелі отримає унікальний пам'ятний пояс від WBC під назвою "Король Нілу".

Нагадаємо, напередодні своїм прогнозом на цей поєдинок поділився колишній суперник українця Тоні Белью.

Британський екс-чемпіон зізнався, чи вірить він в апсет, а також назвав габаритного нідерландця серйозною проблемою для чинного короля хевівейту.

