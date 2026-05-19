Первые кадры из Египта: Усик и Верховен провели битву взглядов возле пирамид

Первая встреча спортсменов на египетской земле состоялась в знаковом месте - непосредственно на фоне легендарных пирамид Гизы.

Именно эта локация станет живыми декорациями для будущего грандиозного вечера бокса.

Официальная пресс-конференция, а также регламентная дуэль взглядов Усика и Верховена запланированы в рамках специального медийного мероприятия, которое состоится в четверг, 21 мая.

Что стоит на кону поединка

Очный поединок между Александром Усиком (24-0, 15 КО) и Рико Верховеном состоится в Гизе в ночь с субботы на воскресенье, 24 мая.

В этом противостоянии украинец будет защищать только свой титул по версии WBC.

Другие ведущие организации - WBA и IBF - не дали официального разрешения на защиту своих чемпионских поясов в поединке против бойца, который пришел из кикбоксинга.

В то же время Всемирный боксерский совет подготовил для этого мегафайта эксклюзивный трофей.

Победитель эпической битвы в пустыне получит уникальный памятный пояс от WBC под названием "Король Нила".

