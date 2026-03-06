Перше "золото" України: Меркушина тріумфувала у мас-старті на юніорському ЧС-2026

Тріумфальний хід Меркушиної

Олександра Меркушина продовжує збирати нагороди на юніорському ЧС-2026.

Після нещодавнього "срібла" в індивідуальній гонці, українка піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу за підсумками мас-старту-60.

Попри три помилки на вогневих рубежах (по одній на першій, третій та четвертій стрільбах), лідерка української команди продемонструвала вражаючу швидкість на дистанції та на вогневих рубежах.

Саме найкращий показник швидкострільності дозволив Меркушиній втримати перевагу над суперницями.

На фініші вона випередила найближчу переслідувачку з Латвії, Естере Вольфу, майже на 20 секунд.

Третє місце також посіла представниця Латвії - Ельза Блейделе.

Результати інших українок та історичний контекст

Окрім Меркушиної, до тридцятки найкращих у цій гонці потрапили ще три представниці України.

Тетяна Тарасюк посіла 21-шу сходинку, Поліна Пуцко фінішувала одразу за нею, а Ксенія Приходько завершила змагання на 27-й позиції.

Ця перемога стала для України четвертою медаллю на поточному чемпіонаті світу та першим "золотом".

Прикметно, що востаннє на такому рівні український гімн лунав у 2024 році - тоді золоту нагороду в цій же дисципліні, але в категорії дівчат, також виборола Олександра Меркушина.

Загалом для спортсменки це вже п'ята особиста нагорода в кар’єрі на рівні юніорських чемпіонатів світу.

Результати мас-старту-60 (юніорки):

Олександра Меркушина (Україна, 1+0+1+1) 29:17.1 Естере Вольфа (Латвія, 1+2+0+1) +19.9 Ельза Блейделе (Латвія, 0+3+0+1) +36.9 Сільє Берг-Кнутсен (Норвегія, 0+1+1+1) +40.5 Карлотта Гаутеро (Італія, 0+1+2+0) +55.6 Інка Гамалайнен (Фінляндія, 1+2+1+0) +58.8

...