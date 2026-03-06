Первое "золото" Украины: Меркушина победила в масс-старте на юниорском ЧМ-2026

Триумфальное шествие Меркушиной

Александра Меркушина продолжает собирать награды на юниорском ЧМ-2026.

После недавнего "серебра" в индивидуальной гонке, украинка поднялась на высшую ступеньку пьедестала по итогам масс-старта-60.

Несмотря на три ошибки на огневых рубежах (по одной на первой, третьей и четвертой стрельбах), лидер украинской команды продемонстрировала впечатляющую скорость на дистанции и на огневых рубежах.

Именно лучший показатель скорострельности позволил Меркушиной удержать преимущество над соперницами.

На финише она опередила ближайшую преследовательницу из Латвии, Эстере Вольфу, почти на 20 секунд.

Третье место также заняла представительница Латвии - Эльза Блейделе.

Результаты других украинок и исторический контекст

Кроме Меркушиной, в тридцатку лучших в этой гонке попали еще три представительницы Украины.

Татьяна Тарасюк заняла 21-ю строчку, Полина Пуцко финишировала сразу за ней, а Ксения Приходько завершила соревнования на 27-й позиции.

Эта победа стала для Украины четвертой медалью на текущем чемпионате мира и первым "золотом".

Примечательно, что последний раз на таком уровне украинский гимн звучал в 2024 году - тогда золотую награду в этой же дисциплине, но в категории девушек, также завоевала Александра Меркушина.

В целом для спортсменки это уже пятая личная награда в карьере на уровне юниорских чемпионатов мира.

Результаты масс-старта-60 (юниорки):

Александра Меркушина (Украина, 1+0+1+1) 29:17.1 Эстере Вольфа (Латвия, 1+2+0+1+1) +19.9 Эльза Блейделе (Латвия, 0+3+0+1) +36.9 Силье Берг-Кнутсен (Норвегия, 0+1+1+1+1) +40.5 Карлотта Гаутеро (Италия, 0+1+2+0) +55.6 Инка Гамалайнен (Финляндия, 1+2+1+0) +58.8

...