Перше рішення Мальдери: збірна України втратила легіонера з АПЛ перед червневими матчами

Хто вилетів зі складу

Перед початком підготовчого збору стало відомо, що до команди не зможе приєднатися півзахисник англійського "Брентфорда" Єгор Ярмолюк.

Причиною несподіваного вибуття 22-річного хавбека стало прикре пошкодження, якого він зазнав на фініші сезону в англійській Прем'єр-лізі. У сезоні-2025/26 Ярмолюк мав солідну практику в Англії (42 матчі в усіх турнірах, 1 гол та 2 асисти).

На зміну легіонеру італійський фахівець оперативно викликав півзахисника київського "Динамо" Володимира Бражка, якого перевели до основної обойми з резервного списку.

Перший іспит Мальдери

Нагадаємо, що італійського тактика Андреа Мальдеру офіційно призначили головним тренером збірної України зовсім нещодавно – 18 травня. Товариські зустрічі наприкінці травня та на початку червня стануть для нього першим серйозним іспитом на містку головної команди країни.

У межах тренувального збору українці проведуть два серйозні контрольні поєдинки – проти Польщі та Данії.

З урахуванням кадрової рокіровки, зараз список викликаних футболістів нараховує 26 виконавців.

Оновлений склад збірної України:

Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Дмитро Різник ("Шахтар"), Руслан Нещерет ("Динамо"). Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – "Шахтар"), Тарас Михавко ("Динамо"), Едуард Сарапій ("Полісся"), Олександр Романчук ("Університатя", Румунія).

Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – "Шахтар"), Тарас Михавко ("Динамо"), Едуард Сарапій ("Полісся"), Олександр Романчук ("Університатя", Румунія). Півзахисники: Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко (усі – "Динамо"), Георгій Судаков ("Бенфіка", Португалія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Руслан Маліновський ("Дженоа", Італія), Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Єгор Назарина (усі – "Шахтар"), Олександр Назаренко, Олексій Гуцуляк (обидва – "Полісся"), Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада).

У резервному списку залишаються: Назар Волошин ("Динамо"), Дмитро Криськів ("Шахтар"), Ігор Краснопір ("Полісся") та Максим Хлань ("Гурник", Польща).

З ким та коли зіграє Україна

Обидва поєдинки українська команда проведе на полях суперників.

Графік зустрічей виглядає так:

31 травня, 21:45. Польща – Україна (Вроцлав, стадіон "Вроцлав Стедіум")

7 червня, 19:30. Данія – Україна (Оденсе, стадіон "Оденсе Стедіум")

Час початку матчів вказано – київський.