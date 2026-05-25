Перше рішення Мальдери: збірна України втратила легіонера з АПЛ перед червневими матчами

Новий головний тренер збірної України Андреа Мальдера провів першу кадрову перестановку на чолі команди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.
Перед початком підготовчого збору стало відомо, що до команди не зможе приєднатися півзахисник англійського "Брентфорда" Єгор Ярмолюк.
Причиною несподіваного вибуття 22-річного хавбека стало прикре пошкодження, якого він зазнав на фініші сезону в англійській Прем'єр-лізі. У сезоні-2025/26 Ярмолюк мав солідну практику в Англії (42 матчі в усіх турнірах, 1 гол та 2 асисти).
На зміну легіонеру італійський фахівець оперативно викликав півзахисника київського "Динамо" Володимира Бражка, якого перевели до основної обойми з резервного списку.
Ярмолюка замінить Бражко (фото: УАФ)
Нагадаємо, що італійського тактика Андреа Мальдеру офіційно призначили головним тренером збірної України зовсім нещодавно – 18 травня. Товариські зустрічі наприкінці травня та на початку червня стануть для нього першим серйозним іспитом на містку головної команди країни.
У межах тренувального збору українці проведуть два серйозні контрольні поєдинки – проти Польщі та Данії.
З урахуванням кадрової рокіровки, зараз список викликаних футболістів нараховує 26 виконавців.
Оновлений склад збірної України:
У резервному списку залишаються: Назар Волошин ("Динамо"), Дмитро Криськів ("Шахтар"), Ігор Краснопір ("Полісся") та Максим Хлань ("Гурник", Польща).
Обидва поєдинки українська команда проведе на полях суперників.
Графік зустрічей виглядає так:
31 травня, 21:45. Польща – Україна (Вроцлав, стадіон "Вроцлав Стедіум")
7 червня, 19:30. Данія – Україна (Оденсе, стадіон "Оденсе Стедіум")
Час початку матчів вказано – київський.
Також ми повідомили повний список команд, які отримали прямі путівки до Ліги чемпіонів-2026/27.