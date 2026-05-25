Первое решение Мальдеры: сборная Украины потеряла легионера из АПЛ перед июньскими матчами

Новый главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера провел первую кадровую перестановку во главе команды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.
Перед началом подготовительного сбора стало известно, что к команде не сможет присоединиться полузащитник английского "Брентфорда" Егор Ярмолюк.
Причиной неожиданного выбытия 22-летнего хавбека стало досадное повреждение, которое он получил на финише сезона в английской Премьер-лиге. В сезоне-2025/26 Ярмолюк имел солидную практику в Англии (42 матча во всех турнирах, 1 гол и 2 ассиста).
На смену легионеру итальянский специалист оперативно вызвал полузащитника киевского "Динамо" Владимира Бражко, которого перевели в основную обойму из резервного списка.
Напомним, что итальянского тактика Андреа Мальдеру официально назначили главным тренером сборной Украины совсем недавно - 18 мая. Товарищеские встречи в конце мая и в начале июня станут для него первым серьезным экзаменом на мостике главной команды страны.
В рамках тренировочного сбора украинцы проведут два серьезных контрольных поединка - против Польши и Дании.
С учетом кадровой рокировки, сейчас список вызванных футболистов насчитывает 26 исполнителей.
Обновленный состав сборной Украины:
В резервном списке остаются: Назар Волошин ("Динамо"), Дмитрий Крыськив ("Шахтер"), Игорь Краснопир ("Полесье") и Максим Хлань ("Гурник", Польша).
Оба поединка украинская команда проведет на полях соперников.
График встреч выглядит так:
31 мая, 21:45. Польша - Украина (Вроцлав, стадион "Вроцлав Стэдиум")
7 июня, 19:30. Дания - Украина (Оденсе, стадион "Оденсе Стэдиум")
Время начала матчей указано - киевское.
