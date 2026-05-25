Перше рішення Мальдери: збірна України втратила легіонера з АПЛ перед червневими матчами
Новий головний тренер збірної України Андреа Мальдера провів першу кадрову перестановку на чолі команди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.
Хто вилетів зі складу
Перед початком підготовчого збору стало відомо, що до команди не зможе приєднатися півзахисник англійського "Брентфорда" Єгор Ярмолюк.
Причиною несподіваного вибуття 22-річного хавбека стало прикре пошкодження, якого він зазнав на фініші сезону в англійській Прем'єр-лізі. У сезоні-2025/26 Ярмолюк мав солідну практику в Англії (42 матчі в усіх турнірах, 1 гол та 2 асисти).
На зміну легіонеру італійський фахівець оперативно викликав півзахисника київського "Динамо" Володимира Бражка, якого перевели до основної обойми з резервного списку.
Ярмолюка замінить Бражко (фото: УАФ)
Перший іспит Мальдери
Нагадаємо, що італійського тактика Андреа Мальдеру офіційно призначили головним тренером збірної України зовсім нещодавно – 18 травня. Товариські зустрічі наприкінці травня та на початку червня стануть для нього першим серйозним іспитом на містку головної команди країни.
У межах тренувального збору українці проведуть два серйозні контрольні поєдинки – проти Польщі та Данії.
З урахуванням кадрової рокіровки, зараз список викликаних футболістів нараховує 26 виконавців.
Оновлений склад збірної України:
- Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Дмитро Різник ("Шахтар"), Руслан Нещерет ("Динамо").
- Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – "Шахтар"), Тарас Михавко ("Динамо"), Едуард Сарапій ("Полісся"), Олександр Романчук ("Університатя", Румунія).
- Півзахисники: Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко (усі – "Динамо"), Георгій Судаков ("Бенфіка", Португалія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Руслан Маліновський ("Дженоа", Італія), Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Єгор Назарина (усі – "Шахтар"), Олександр Назаренко, Олексій Гуцуляк (обидва – "Полісся"), Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада).
- Нападники: Роман Яремчук ("Ліон", Франція), Артем Довбик ("Рома", Італія), Матвій Пономаренко ("Динамо").
У резервному списку залишаються: Назар Волошин ("Динамо"), Дмитро Криськів ("Шахтар"), Ігор Краснопір ("Полісся") та Максим Хлань ("Гурник", Польща).
З ким та коли зіграє Україна
Обидва поєдинки українська команда проведе на полях суперників.
Графік зустрічей виглядає так:
31 травня, 21:45. Польща – Україна (Вроцлав, стадіон "Вроцлав Стедіум")
7 червня, 19:30. Данія – Україна (Оденсе, стадіон "Оденсе Стедіум")
Час початку матчів вказано – київський.
