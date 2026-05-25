ua en ru
Пн, 25 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Перше рішення Мальдери: збірна України втратила легіонера з АПЛ перед червневими матчами

20:27 25.05.2026 Пн
2 хв
Новоспечений керманич "синьо-жовтих" змушений зробити екстрену заміну у складі
aimg Андрій Костенко
Перше рішення Мальдери: збірна України втратила легіонера з АПЛ перед червневими матчами Єгор Ярмолюк у грі зі Швецією (фото: УАФ)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Новий головний тренер збірної України Андреа Мальдера провів першу кадрову перестановку на чолі команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Читайте також: Шокуючий вибір Іспанії. Жодний футболіст "Реала" не поїде на ЧС-2026: хто у заявці

Хто вилетів зі складу

Перед початком підготовчого збору стало відомо, що до команди не зможе приєднатися півзахисник англійського "Брентфорда" Єгор Ярмолюк.

Причиною несподіваного вибуття 22-річного хавбека стало прикре пошкодження, якого він зазнав на фініші сезону в англійській Прем'єр-лізі. У сезоні-2025/26 Ярмолюк мав солідну практику в Англії (42 матчі в усіх турнірах, 1 гол та 2 асисти).

На зміну легіонеру італійський фахівець оперативно викликав півзахисника київського "Динамо" Володимира Бражка, якого перевели до основної обойми з резервного списку.

Перше рішення Мальдери: збірна України втратила легіонера з АПЛ перед червневими матчами

Ярмолюка замінить Бражко (фото: УАФ)

Перший іспит Мальдери

Нагадаємо, що італійського тактика Андреа Мальдеру офіційно призначили головним тренером збірної України зовсім нещодавно – 18 травня. Товариські зустрічі наприкінці травня та на початку червня стануть для нього першим серйозним іспитом на містку головної команди країни.

У межах тренувального збору українці проведуть два серйозні контрольні поєдинки – проти Польщі та Данії.

З урахуванням кадрової рокіровки, зараз список викликаних футболістів нараховує 26 виконавців.

Оновлений склад збірної України:

  • Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Дмитро Різник ("Шахтар"), Руслан Нещерет ("Динамо").
  • Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – "Шахтар"), Тарас Михавко ("Динамо"), Едуард Сарапій ("Полісся"), Олександр Романчук ("Університатя", Румунія).
  • Півзахисники: Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко (усі – "Динамо"), Георгій Судаков ("Бенфіка", Португалія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Руслан Маліновський ("Дженоа", Італія), Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Єгор Назарина (усі – "Шахтар"), Олександр Назаренко, Олексій Гуцуляк (обидва – "Полісся"), Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада).
  • Нападники: Роман Яремчук ("Ліон", Франція), Артем Довбик ("Рома", Італія), Матвій Пономаренко ("Динамо").

У резервному списку залишаються: Назар Волошин ("Динамо"), Дмитро Криськів ("Шахтар"), Ігор Краснопір ("Полісся") та Максим Хлань ("Гурник", Польща).

З ким та коли зіграє Україна

Обидва поєдинки українська команда проведе на полях суперників.

Графік зустрічей виглядає так:

31 травня, 21:45. Польща – Україна (Вроцлав, стадіон "Вроцлав Стедіум")

7 червня, 19:30. Данія – Україна (Оденсе, стадіон "Оденсе Стедіум")

Час початку матчів вказано – київський.

Також ми повідомили повний список команд, які отримали прямі путівки до Ліги чемпіонів-2026/27.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Футбол
Новини
"Гаряча фаза" війни закінчиться до зими? Нардеп розкрила деталі зустрічі з Зеленським
"Гаряча фаза" війни закінчиться до зими? Нардеп розкрила деталі зустрічі з Зеленським
Аналітика
Дві влади Києва. Що відбувається за лаштунками боротьби Банкової та Кличка перед зимою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Дві влади Києва. Що відбувається за лаштунками боротьби Банкової та Кличка перед зимою