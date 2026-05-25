Первое решение Мальдеры: сборная Украины потеряла легионера из АПЛ перед июньскими матчами

20:27 25.05.2026 Пн
Новоиспеченный рулевой "сине-желтых" вынужден сделать экстренную замену в составе
aimg Андрей Костенко
Егор Ярмолюк в игре со Швецией (фото: УАФ)
Новый главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера провел первую кадровую перестановку во главе команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Кто вылетел из состава

Перед началом подготовительного сбора стало известно, что к команде не сможет присоединиться полузащитник английского "Брентфорда" Егор Ярмолюк.

Причиной неожиданного выбытия 22-летнего хавбека стало досадное повреждение, которое он получил на финише сезона в английской Премьер-лиге. В сезоне-2025/26 Ярмолюк имел солидную практику в Англии (42 матча во всех турнирах, 1 гол и 2 ассиста).

На смену легионеру итальянский специалист оперативно вызвал полузащитника киевского "Динамо" Владимира Бражко, которого перевели в основную обойму из резервного списка.

Ярмолюка заменит Бражко (фото: УАФ)

Первый экзамен Мальдеры

Напомним, что итальянского тактика Андреа Мальдеру официально назначили главным тренером сборной Украины совсем недавно - 18 мая. Товарищеские встречи в конце мая и в начале июня станут для него первым серьезным экзаменом на мостике главной команды страны.

В рамках тренировочного сбора украинцы проведут два серьезных контрольных поединка - против Польши и Дании.

С учетом кадровой рокировки, сейчас список вызванных футболистов насчитывает 26 исполнителей.

Обновленный состав сборной Украины:

  • Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Андрей Лунин ("Реал", Испания), Дмитрий Ризнык ("Шахтер"), Руслан Нещерет ("Динамо").
  • Защитники: Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба - "Шахтер"), Тарас Михавко ("Динамо"), Эдуард Сарапий ("Полесье"), Александр Романчук ("Университатя", Румыния).
  • Полузащитники: Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко (все - "Динамо"), Георгий Судаков ("Бенфика", Португалия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Руслан Малиновский ("Дженоа", Италия), Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Егор Назарина (все - "Шахтер"), Александр Назаренко, Алексей Гуцуляк (оба - "Полесье"), Геннадий Синчук ("Монреаль", Канада).
  • Нападающие: Роман Яремчук ("Лион", Франция), Артем Довбик ("Рома", Италия), Матвей Пономаренко ("Динамо").

В резервном списке остаются: Назар Волошин ("Динамо"), Дмитрий Крыськив ("Шахтер"), Игорь Краснопир ("Полесье") и Максим Хлань ("Гурник", Польша).

С кем и когда сыграет Украина

Оба поединка украинская команда проведет на полях соперников.

График встреч выглядит так:

31 мая, 21:45. Польша - Украина (Вроцлав, стадион "Вроцлав Стэдиум")

7 июня, 19:30. Дания - Украина (Оденсе, стадион "Оденсе Стэдиум")

Время начала матчей указано - киевское.

