Перша поразка України у відборі до Євробаскету-2027: Болгарія повністю переграла "синьо-жовтих"

Субота 15 листопада 2025 21:15
Перша поразка України у відборі до Євробаскету-2027: Болгарія повністю переграла "синьо-жовтих" Жіноча збірна України з баскетболу (фото: fbu.ua/news)
Автор: Катерина Урсатій

Жіноча збірна України з баскетболу зазнала першої поразки на шляху до Євробаскету-2027. У другому матчі кваліфікації підопічні Євгена Мурзіна програли Болгарії з рахунком 60:80.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Невдалий початок та розгромний рахунок

Поєдинок, що відбувся у суботу, 15 листопада, розвивався за повністю болгарським сценарієм.

Господарки майданчика з перших хвилин заволоділи ініціативою і створили значний відрив. Вже після стартової десятихвилинки їхня перевага становила +14 пунктів (30:16).

Протягом другої чверті болгарські баскетболістки лише збільшили відрив, довівши його до 19 очок перед великою перервою. Найбільшим розрив у рахунку був у третій чверті, коли болгарки вели з перевагою у 27 очок.

Українська збірна змогла виграти лише заключну 10-хвилинку, скоротивши підсумкове відставання до 20 пунктів - фінальний рахунок 60:80.

Статистика та лідери команди

Найбільш результативною у складі "синьо-жовтих" стала форвард Тетяна Юркевічус, яка оформила дабл-дабл, набравши 14 очок та зробивши 10 підбирань. Лідерка збірної Аліна Ягупова внесла до командної скарбнички 12 очок та шість підбирань.

Цей матч став першою зустріччю команд з 2018 року. Тоді, у відборі на попередній Євробаскет, перемогу здобули українки з рахунком 86:60.

Турнірне становище та перспективи

На старті відбору збірна України здобула перемогу над Чорногорією (71:65). Болгарія, своєю чергою, розгромила Азербайджан (141:48).

Після двох турів у групі Е кваліфікації до Євробаскету-2027 українська команда, попри поразку, посідає друге місце завдяки перемозі в очній зустрічі над Чорногорією.

Турнірна таблиця група E:

  1. Болгарія - 4 очки (2 матчі), +113 (різниця очок)
  2. Україна - 3 (2 матчів), -14 (різниця очок)
  3. Чорногорія - 3 (2 матчів), +36 (різниця очок)
  4. Азербайджан - 2 (2 мачів), -135 (різниця очок)

Дві найкращі команди групи вийдуть до наступного раунду кваліфікації. До них приєднаються три найкращі команди, що посядуть треті місця.

Наступний поєдинок у рамках відбору до Євробаскету-2027 жіноча збірна України проведе проти Азербайджану у вівторок, 18 листопада. Початок матчу о 18:30 за київським часом.

