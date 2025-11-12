Жіноча збірна України обіграла Чорногорію на старті Євробаскету-2027
Національна жіноча збірна України з баскетболу успішно розпочала відбір на чемпіонат Європи 2027 року. У стартовому матчі кваліфікації команда Валерія Альбічука здолала Чорногорію з рахунком 71:65.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Упевнена гра українських баскетболісток
"Синьо-жовті" вдало розпочали зустріч, швидко оформивши перевагу у чотири очки. Попри спроби суперниць скоротити відставання, українки завершили першу чверть лідерами.
У другому відрізку Чорногорія тимчасово перехопила ініціативу, вийшовши вперед перед великою перервою - 34:33.
Після відпочинку збірна України знову встановила контроль над грою. У третій чверті наші баскетболістки оформили ривок і повернули перевагу в +7 очок. Заключні десять хвилин пройшли під диктовку українок, які впевнено довели матч до переможного завершення.
Героїні матчу
Найрезультативнішою у складі збірної України стала форвардка Міріам Уро-Нілє, яка набрала 20 очок. Капітанка команди Аліна Ягупова зупинилася за крок від тріпл-даблу - 12 очок, 11 передач і 9 підбирань.
Попри відсутність основної захисниці Дарії Дубнюк, яка пропустить листопадові матчі через травму коліна, українки зуміли здобути важливу перемогу на старті кваліфікації.
Позиції у групі
Після першого туру збірна України посідає друге місце у групі E, поступаючись Болгарії лише за різницею очок. Болгарки у своєму матчі розгромили Азербайджан - 141:48.
Турнірна таблиця (група E):
- Болгарія - 2 очки (141:48)
- Україна - 2 очки (71:65)
- Чорногорія - 1 очко (65:71)
- Азербайджан - 1 очко (48:141)
Що далі
Наступний матч у кваліфікації Євробаскету-2027 жіноча збірна України проведе в суботу, 15 листопада. Суперницею стане команда Болгарії, початок гри — о 18:30.
Раніше ми розповіли, як Святослав Михайлюк встановив новий рекорд в НБА.
Також читайте про арешти зірок НБА, які працювали на мафію.