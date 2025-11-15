Первое поражение Украины в отборе к Евробаскету-2027: Болгария полностью переиграла "сине-желтых"
Женская сборная Украины по баскетболу потерпела первое поражение на пути к Евробаскету-2027. Во втором матче квалификации подопечные Евгения Мурзина проиграли Болгарии со счетом 60:80.
Неудачное начало и разгромный счет
Поединок, состоявшийся в субботу, 15 ноября, развивался по полностью болгарскому сценарию.
Хозяйки площадки с первых минут завладели инициативой и создали значительный отрыв. Уже после стартовой десятиминутки их преимущество составляло +14 пунктов (30:16).
В течение второй четверти болгарские баскетболистки лишь увеличили отрыв, доведя его до 19 очков перед большим перерывом. Наибольшим разрыв в счете был в третьей четверти, когда болгарки вели с преимуществом в 27 очков.
Украинская сборная смогла выиграть лишь заключительную 10-минутку, сократив итоговое отставание до 20 пунктов - финальный счет 60:80.
Статистика и лидеры команды
Наиболее результативной в составе "сине-желтых" стала форвард Татьяна Юркевичус, которая оформила дабл-дабл, набрав 14 очков и сделав 10 подборов. Лидер сборной Алина Ягупова внесла в командную копилку 12 очков и шесть подборов.
Этот матч стал первой встречей команд с 2018 года. Тогда, в отборе на предыдущий Евробаскет, победу одержали украинки со счетом 86:60.
Турнирное положение и перспективы
На старте отбора сборная Украины одержала победу над Черногорией (71:65). Болгария, в свою очередь, разгромила Азербайджан (141:48).
После двух туров в группе Е квалификации к Евробаскету-2027 украинская команда, несмотря на поражение, занимает второе место благодаря победе в очной встрече над Черногорией.
Турнирная таблица группа E:
- Болгария - 4 очка (2 матча), +113 (разница очков)
- Украина - 3 (2 матчей), -14 (разница очков)
- Черногория - 3 (2 матчей), +36 (разница очков)
- Азербайджан - 2 (2 мачей), -135 (разница очков)
Две лучшие команды группы выйдут в следующий раунд квалификации. К ним присоединятся три лучшие команды, которые займут третьи места.
Следующий поединок в рамках отбора к Евробаскету-2027 женская сборная Украины проведет против Азербайджана во вторник, 18 ноября. Начало матча в 18:30 по киевскому времени.
