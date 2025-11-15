ua en ru
Сб, 15 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Первое поражение Украины в отборе к Евробаскету-2027: Болгария полностью переиграла "сине-желтых"

Суббота 15 ноября 2025 21:15
UA EN RU
Первое поражение Украины в отборе к Евробаскету-2027: Болгария полностью переиграла "сине-желтых" Женская сборная Украины по баскетболу (фото: fbu.ua/news)
Автор: Екатерина Урсатий

Женская сборная Украины по баскетболу потерпела первое поражение на пути к Евробаскету-2027. Во втором матче квалификации подопечные Евгения Мурзина проиграли Болгарии со счетом 60:80.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Неудачное начало и разгромный счет

Поединок, состоявшийся в субботу, 15 ноября, развивался по полностью болгарскому сценарию.

Хозяйки площадки с первых минут завладели инициативой и создали значительный отрыв. Уже после стартовой десятиминутки их преимущество составляло +14 пунктов (30:16).

В течение второй четверти болгарские баскетболистки лишь увеличили отрыв, доведя его до 19 очков перед большим перерывом. Наибольшим разрыв в счете был в третьей четверти, когда болгарки вели с преимуществом в 27 очков.

Украинская сборная смогла выиграть лишь заключительную 10-минутку, сократив итоговое отставание до 20 пунктов - финальный счет 60:80.

Статистика и лидеры команды

Наиболее результативной в составе "сине-желтых" стала форвард Татьяна Юркевичус, которая оформила дабл-дабл, набрав 14 очков и сделав 10 подборов. Лидер сборной Алина Ягупова внесла в командную копилку 12 очков и шесть подборов.

Этот матч стал первой встречей команд с 2018 года. Тогда, в отборе на предыдущий Евробаскет, победу одержали украинки со счетом 86:60.

Турнирное положение и перспективы

На старте отбора сборная Украины одержала победу над Черногорией (71:65). Болгария, в свою очередь, разгромила Азербайджан (141:48).

После двух туров в группе Е квалификации к Евробаскету-2027 украинская команда, несмотря на поражение, занимает второе место благодаря победе в очной встрече над Черногорией.

Турнирная таблица группа E:

  1. Болгария - 4 очка (2 матча), +113 (разница очков)
  2. Украина - 3 (2 матчей), -14 (разница очков)
  3. Черногория - 3 (2 матчей), +36 (разница очков)
  4. Азербайджан - 2 (2 мачей), -135 (разница очков)

Две лучшие команды группы выйдут в следующий раунд квалификации. К ним присоединятся три лучшие команды, которые займут третьи места.

Следующий поединок в рамках отбора к Евробаскету-2027 женская сборная Украины проведет против Азербайджана во вторник, 18 ноября. Начало матча в 18:30 по киевскому времени.

Ранее мы рассказали, как Святослав Михайлюк установил новый рекорд в НБА.

Также читайте об арестах звезд НБА, которые работали на мафию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины Баскетбол
Новости
Россия провалила собственные дедлайны захвата Покровска и Купянска, - Зеленский
Россия провалила собственные дедлайны захвата Покровска и Купянска, - Зеленский
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт