Переможці Класичного та несподіваний конкурент: УПЛ назвала героїв 11 туру
Українська Прем'єр-ліга за підсумками 11-го туру віддала призи найкращим гравцям та тренеру. Трофеї дісталися представникам донецького "Шахтаря" та рівненського "Вереса".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
Туран – поза конкуренцією
Найкращим тренером 11-го туру колективним рішенням групи з 37 експертів, серед яких і представник РБК-Україна, було визнано наставника "Шахтаря" Арду Турана, підопічні якого перемогли у принциповому матчі столичне "Динамо".
На перше місце його поставили 32 експерти з 37-ми. До топ-3 рейтингу також увійшли Олег Шандрук ("Верес") та Василь Баранов ("Кудрівка").
Двовладдя серед гравців
У рейтингу найкращих футболістів 11-го туру виникла унікальна подія – одразу двоє футболістів набрали однакову кількість балів.
Турецького вінгера рівненського "Вереса" Ерена Айдіна експерти називали найчастіше – 28 разів.
Ерен Айдін (фото: ФК "Верес")
Але бразильський нападник "Шахтаря" Егіналду отримав більше перших місць – 13.
Егіналду (фото: ФК "Шахтар")
У підсумку обидва набрали по 98 балів і розділили перше місце.
До топ-5 також увійшли Невертон ("Шахтар"), Хоакін Сіфуентес ("Епіцентр") та Назар Домчак ("Карпати").
Хто у збірній туру
До символічної збірної 10-го туру увійшли представники шести клубів.
Команда в схемі 4-3-3 має такий вигляд: Домчак ("Карпати") – Понєдєльнік ("Колос"), Бабогло ("Карпати"), Веремієнко ("Полтава"), Педро Енріке ("Шахтар") – Айдін ("Верес"), Педріньйо ("Шахтар"), Думанюк ("Кудрівка") – Попара ("Зоря"), Невертон, Егіналду ("Шахтар).
Загалом експерти згадували 36 футболістів та 11 тренерів на звання героїв 11-го туру, а також 70 кандидатів до символічної збірної.
Раніше ми повідомили, що двоє футболістів "Шахтаря" потрапили до топ-10 найдорожчих у світі.
Також ми писали, що УАФ офіційно визнала грубу суддівську помилку в Класичному.