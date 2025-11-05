ua en ru
Ср, 05 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Переможці Класичного та несподіваний конкурент: УПЛ назвала героїв 11 туру

Середа 05 листопада 2025 19:06
UA EN RU
Переможці Класичного та несподіваний конкурент: УПЛ назвала героїв 11 туру Фото: Арда Туран – найкращий тренер туру (ФК "Шахтар")
Автор: Андрій Костенко

Українська Прем'єр-ліга за підсумками 11-го туру віддала призи найкращим гравцям та тренеру. Трофеї дісталися представникам донецького "Шахтаря" та рівненського "Вереса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Туран – поза конкуренцією

Найкращим тренером 11-го туру колективним рішенням групи з 37 експертів, серед яких і представник РБК-Україна, було визнано наставника "Шахтаря" Арду Турана, підопічні якого перемогли у принциповому матчі столичне "Динамо".

На перше місце його поставили 32 експерти з 37-ми. До топ-3 рейтингу також увійшли Олег Шандрук ("Верес") та Василь Баранов ("Кудрівка").

Двовладдя серед гравців

У рейтингу найкращих футболістів 11-го туру виникла унікальна подія – одразу двоє футболістів набрали однакову кількість балів.

Турецького вінгера рівненського "Вереса" Ерена Айдіна експерти називали найчастіше – 28 разів.

Переможці Класичного та несподіваний конкурент: УПЛ назвала героїв 11 туру

Ерен Айдін (фото: ФК "Верес")

Але бразильський нападник "Шахтаря" Егіналду отримав більше перших місць – 13.

Переможці Класичного та несподіваний конкурент: УПЛ назвала героїв 11 туру

Егіналду (фото: ФК "Шахтар")

У підсумку обидва набрали по 98 балів і розділили перше місце.

До топ-5 також увійшли Невертон ("Шахтар"), Хоакін Сіфуентес ("Епіцентр") та Назар Домчак ("Карпати").

Хто у збірній туру

До символічної збірної 10-го туру увійшли представники шести клубів.

Команда в схемі 4-3-3 має такий вигляд: Домчак ("Карпати") – Понєдєльнік ("Колос"), Бабогло ("Карпати"), Веремієнко ("Полтава"), Педро Енріке ("Шахтар") – Айдін ("Верес"), Педріньйо ("Шахтар"), Думанюк ("Кудрівка") – Попара ("Зоря"), Невертон, Егіналду ("Шахтар).

Переможці Класичного та несподіваний конкурент: УПЛ назвала героїв 11 туру

Загалом експерти згадували 36 футболістів та 11 тренерів на звання героїв 11-го туру, а також 70 кандидатів до символічної збірної.

Раніше ми повідомили, що двоє футболістів "Шахтаря" потрапили до топ-10 найдорожчих у світі.

Також ми писали, що УАФ офіційно визнала грубу суддівську помилку в Класичному.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол УПЛ
Новини
По 50 тисяч гривень при народженні дитини: Рада ухвалила довгоочікуваний закон
По 50 тисяч гривень при народженні дитини: Рада ухвалила довгоочікуваний закон
Аналітика
Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце