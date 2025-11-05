Переможці Класичного та несподіваний конкурент: УПЛ назвала героїв 11 туру

Українська Прем'єр-ліга за підсумками 11-го туру віддала призи найкращим гравцям та тренеру. Трофеї дісталися представникам донецького "Шахтаря" та рівненського "Вереса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Туран – поза конкуренцією

Найкращим тренером 11-го туру колективним рішенням групи з 37 експертів, серед яких і представник РБК-Україна, було визнано наставника "Шахтаря" Арду Турана, підопічні якого перемогли у принциповому матчі столичне "Динамо".

На перше місце його поставили 32 експерти з 37-ми. До топ-3 рейтингу також увійшли Олег Шандрук ("Верес") та Василь Баранов ("Кудрівка").

Двовладдя серед гравців

У рейтингу найкращих футболістів 11-го туру виникла унікальна подія – одразу двоє футболістів набрали однакову кількість балів.

Турецького вінгера рівненського "Вереса" Ерена Айдіна експерти називали найчастіше – 28 разів.

Ерен Айдін (фото: ФК "Верес")

Але бразильський нападник "Шахтаря" Егіналду отримав більше перших місць – 13.

Егіналду (фото: ФК "Шахтар")

У підсумку обидва набрали по 98 балів і розділили перше місце.

До топ-5 також увійшли Невертон ("Шахтар"), Хоакін Сіфуентес ("Епіцентр") та Назар Домчак ("Карпати").

Хто у збірній туру

До символічної збірної 10-го туру увійшли представники шести клубів.

Команда в схемі 4-3-3 має такий вигляд: Домчак ("Карпати") – Понєдєльнік ("Колос"), Бабогло ("Карпати"), Веремієнко ("Полтава"), Педро Енріке ("Шахтар") – Айдін ("Верес"), Педріньйо ("Шахтар"), Думанюк ("Кудрівка") – Попара ("Зоря"), Невертон, Егіналду ("Шахтар).

Загалом експерти згадували 36 футболістів та 11 тренерів на звання героїв 11-го туру, а також 70 кандидатів до символічної збірної.