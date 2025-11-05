Победители Классического и неожиданный конкурент: УПЛ назвала героев 11 тура

Украинская Премьер-лига по итогам 11-го тура отдала призы лучшим игрокам и тренеру. Трофеи достались представителям донецкого "Шахтера" и ровенского "Вереса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Туран - вне конкуренции

Лучшим тренером 11-го тура коллективным решением группы из 37 экспертов, среди которых и представитель РБК-Украина, был признан наставник "Шахтера" Арда Туран, подопечные которого победили в принципиальном матче столичное "Динамо".

На первое место его поставили 32 эксперта из 37-ми. В топ-3 рейтинга также вошли Олег Шандрук ("Верес") и Василий Баранов ("Кудривка").

Двоевластие среди игроков

В рейтинге лучших футболистов 11-го тура возникло уникальное событие - сразу двое футболистов набрали одинаковое количество баллов.

Турецкого вингера ровенского "Вереса" Эрена Айдина эксперты называли чаще всего - 28 раз.

Эрен Айдин (фото: ФК "Верес")

Но бразильский нападающий "Шахтера" Эгиналду получил больше первых мест - 13.

Эгиналду (фото: ФК "Шахтер")

В итоге оба набрали по 98 баллов и разделили первое место.

В топ-5 также вошли Невертон ("Шахтер"), Хоакин Сифуэнтес ("Эпицентр") и Назар Домчак ("Карпаты").

Кто в сборной тура

В символическую сборную 10-го тура вошли представители шести клубов.

Команда в схеме 4-3-3 имеет такой вид: Домчак ("Карпаты") - Понедельник ("Колос"), Бабогло ("Карпаты"), Веремеенко ("Полтава"), Педро Энрике ("Шахтер") - Айдин ("Верес"), Педриньо ("Шахтер"), Думанюк ("Кудривка") - Попара ("Заря"), Невертон, Эгиналду ("Шахтер").

Всего эксперты вспоминали 36 футболистов и 11 тренеров на звание героев 11-го тура, а также 70 кандидатов в символическую сборную.