Переможниця "Холостяка-13" вагітна первістком (фото)

Що розповіла Бєлєнь

"На поповнення чекати в квітні", - сказала Інна.

Інна Бєлєнь вагітна (скриншот)

Блогерка розповіла, що хоче і сина, і доньку. Але стать первістка вони дізнаються вже скоро на гендер-парі.

"Весілля ми хочемо влітку, бо я хочу танцювати і пити шампанське", - розповіла Бєлєнь.

Зірка "Холостяка" чекає на первістка (скриншот)

Виявилося, Інна та її обранець знайомі дуже давно, аж зі школи. Але стосунки почалися лише після "Холостяка", коли Інна була у Харкові та просто написала Івану, аби той її підвіз.

Що відомо про особисте життя Інни Бєлєнь

Дівчина перемогла у 13 сезоні "Холостяка" з ветераном Олександром Будьком (Тереном). Втім, після фіналу проєкту стосунки не отримали продовження. Пізніше Інна та Терен зі скандалом оголосили про кінець свого роману.

А згодом дівчина розповіла, що знайшла своє кохання. Нині вона мешкає у рідному Харкові разом зі своїм обранцем Іваном. Коханий Бєлєнь вже освідчився блогерці.

Бєлєнь та її наречений (фото: instagram.com/innka_belen)