UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Переможниця "Холостяка-13" вагітна первістком (фото)

Інна Бєлєнь та її наречений Ваня (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Фіналістка "Холостяка-13", блогерка Інна Бєлєнь, розкрила радісну новину. Вона та її наречений вперше стануть батьками.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Інна розповіла у спецвипуску "Холостяк. Життя після проєкту".

Що розповіла Бєлєнь

"На поповнення чекати в квітні", - сказала Інна.

Інна Бєлєнь вагітна (скриншот)

Блогерка розповіла, що хоче і сина, і доньку. Але стать первістка вони дізнаються вже скоро на гендер-парі. 

"Весілля ми хочемо влітку, бо я хочу танцювати і пити шампанське", - розповіла Бєлєнь.

Зірка "Холостяка" чекає на первістка (скриншот)

Виявилося, Інна та її обранець знайомі дуже давно, аж зі школи. Але стосунки почалися лише після "Холостяка", коли Інна була у Харкові та просто написала Івану, аби той її підвіз.

Що відомо про особисте життя Інни Бєлєнь

Дівчина перемогла у 13 сезоні "Холостяка" з ветераном Олександром Будьком (Тереном). Втім, після фіналу проєкту стосунки не отримали продовження. Пізніше Інна та Терен зі скандалом оголосили про кінець свого роману.

А згодом дівчина розповіла, що знайшла своє кохання. Нині вона мешкає у рідному Харкові разом зі своїм обранцем Іваном. Коханий Бєлєнь вже освідчився блогерці.

Бєлєнь та її наречений (фото: instagram.com/innka_belen)

 
Читайте РБК-Україна в Google News
ХолостякНовини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесу