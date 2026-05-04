Ексдружина Остапчука з ним судитиметься? Горняк подала заяву в поліцію

18:29 04.05.2026 Пн
2 хв
Блогерка вирішила захищати себе вже не лише публічно, а й у правовому полі
aimg Іванна Пашкевич
Христина Горняк і Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Колишня дружина українського ведучого Володимира Остапчука, нотаріусиня Христина Горняк, заявила, що звернулася до поліції через дії шоумена та його нинішньої дружини, блогерки Катерини Полтавської.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал "Топові зірки".

За словами Горняк, Остапчук і Полтавська нібито шкодили її професійній репутації та порушували її спокій.

Спершу Христина вирішила захищатися публічно - в інтерв’ю Аліні Доротюк вона розповіла свою версію шлюбу з ведучим.

Однак тепер, за її словами, справа переходить у юридичну площину.

"Я працюю 16 років, у мене ідеальна репутація в роботі, я просто вирішила вийти і захистити себе. Я дуже ціную свою роботу, репутацію. Розповідати, що я якась не така, не така нотаріусиня, щось не знаю, не вмію або працю в якихось схемах - це для мене табу. Тому я вийшла і захищалась", - сказала Горняк.

Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

"На цьому не кінець! Я йду в юридичну площину захисту, зараз ми з моїм адвокатом подаємо до поліції за те, що мій спокій порушується", - додала вона.

Крім того, Христина повідомила, що планує змінити прізвище.

Після розлучення вона офіційно залишила прізвище Остапчук, однак тепер вирішила повернути дівоче.

Тож незабаром у документах вона знову буде Христиною Горняк.

Нагадаємо, раніше Горняк говорила про причини розлучення з Остапчуком.

Вона стверджувала, що у шлюбі стикалася з емоційним тиском, конфліктами та агресивною поведінкою з боку ведучого після вживання алкоголю.

За словами Христини, саме це стало одним із факторів, через які вона вирішила завершити стосунки.

Водночас вона наголошувала, що довго не хотіла виносити особисте на публіку, однак після хвилі звинувачень і коментарів у мережі вирішила захистити себе та свою репутацію.

