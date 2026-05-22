ua en ru
Пт, 22 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Перебуваючи під обстрілами". Дружина Жені Кота різко висловилася про зраду Тетяни Денисової

17:40 22.05.2026 Пт
3 хв
Вона зізналася, чи спілкувала з ексколегою, яка після початку повномасштабної війни повернулася працювати в Росію
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Перебуваючи під обстрілами". Дружина Жені Кота різко висловилася про зраду Тетяни Денисової Татарінцева та Денисова (колаж: РБК-Україна)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Дружина українського танцівника Євгена Кота Наталія Татарінцева відверто прокоментувала позицію хореографки Тетяни Денисової, яка після початку повномасштабного вторгнення повернулася до Росії. Вона поділилася ставленням до колишньої колеги та зізналася, чи зв'язувалася з нею після її вчинку.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю танцівниці Мирославі Мандзюк.

Більше цікавого: Як живуть Женя Кот і Наталія Татарінцева

Що сказала Татарінцева про співпрацю з Денисовою

До початку великої війни вони разом працювали над талант-шоу "Танці. World of Dance". Після рішення хореографки обрати країну-агресора, проєкт вийшов в етер інакшим.

Так, з нього вирізали всі сцени з суддями, серед яких були зокрема вона і Женя Кот. Для Наталії це теж було важливе шоу. Вона була ведучою, але чимало її підводок прибрали.

"Це повністю знецінення роботи. Відчуття прикрості. Мені було сумно. Міг бути дуже крутий проєкт, бо ми зняли багато класного матеріалу. Це була моя мрія, але вона обірвалася через обставини, за які я не відповідаю і не контролюю", - сказала Татарінцева.

&quot;Перебуваючи під обстрілами&quot;. Дружина Жені Кота різко висловилася про зраду Тетяни ДенисовоїДружина Кота про зраду Денисової (скриншот)

Також вона прокоментувала, чи виходила на зв'язок з Денисовою після її рішення повернутися до Росії. За словами Наталії, вони не говорили та й сенсу в цьому вона не бачить.

"Ну що зробити з тим, хто дістав мозок з голови і переніс кудись в інше місце? В цьому немає абсолютно жодного сенсу. Тим паче, що вона взяла, перебуваючи під обстрілами, повернулася в Росію та почала вести там танцювальний проєкт. Людина, яка бачила, що відбувалося, прожила це й бігла звідси, повернулася до цього агресора і сіла там працювати", - наголосила Наталія.


Що відомо про Денисову та її позицію

Нагадаємо, вона тривалий час була однією з найвідоміших хореографок в Україні та працювала у шоу "Танцюють всі". У 2016 році стала наставницею російського проєкту "Танці", де пропрацювала кілька років, а згодом повернулася до України.

Після початку повномасштабної війни зайняла мовчазну позицію, залишила Україну та повернулася до країни-агресора.

У 2022 році її колишній чоловік Олександр Кривошапко заявив, що ще наприкінці 2021-го вона отримувала російське громадянство.

Денисова народилася 11 лютого 1980 року в Калінінградській області, але з дворічного віку жила в Севастополі. Певний час навчалася в РФ, але потім вищу освіту здобула в Київському національному університеті культури і мистецтв.

Крім цього, у 2004 році створила власний танцювальний колектив, з яким гастролювала в Європі.

Ще більше цікавого:

Росія знищила сімейний бізнес родини Камалії

Відомий телеведучий отримав російський паспорт

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Зірки
Новини
Рубіо зробив заяву про переговори щодо України і відкинув чутки про тиск на Київ
Рубіо зробив заяву про переговори щодо України і відкинув чутки про тиск на Київ
Аналітика
Наступ на Київ чи "буферна зона": що задумала РФ та чи реальна загроза з Півночі
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Наступ на Київ чи "буферна зона": що задумала РФ та чи реальна загроза з Півночі