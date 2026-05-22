"Перебуваючи під обстрілами". Дружина Жені Кота різко висловилася про зраду Тетяни Денисової

Дружина українського танцівника Євгена Кота Наталія Татарінцева відверто прокоментувала позицію хореографки Тетяни Денисової, яка після початку повномасштабного вторгнення повернулася до Росії. Вона поділилася ставленням до колишньої колеги та зізналася, чи зв'язувалася з нею після її вчинку.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю танцівниці Мирославі Мандзюк.

Що сказала Татарінцева про співпрацю з Денисовою

До початку великої війни вони разом працювали над талант-шоу "Танці. World of Dance". Після рішення хореографки обрати країну-агресора, проєкт вийшов в етер інакшим.

Так, з нього вирізали всі сцени з суддями, серед яких були зокрема вона і Женя Кот. Для Наталії це теж було важливе шоу. Вона була ведучою, але чимало її підводок прибрали.

"Це повністю знецінення роботи. Відчуття прикрості. Мені було сумно. Міг бути дуже крутий проєкт, бо ми зняли багато класного матеріалу. Це була моя мрія, але вона обірвалася через обставини, за які я не відповідаю і не контролюю", - сказала Татарінцева.

Також вона прокоментувала, чи виходила на зв'язок з Денисовою після її рішення повернутися до Росії. За словами Наталії, вони не говорили та й сенсу в цьому вона не бачить.

"Ну що зробити з тим, хто дістав мозок з голови і переніс кудись в інше місце? В цьому немає абсолютно жодного сенсу. Тим паче, що вона взяла, перебуваючи під обстрілами, повернулася в Росію та почала вести там танцювальний проєкт. Людина, яка бачила, що відбувалося, прожила це й бігла звідси, повернулася до цього агресора і сіла там працювати", - наголосила Наталія.



Що відомо про Денисову та її позицію

Нагадаємо, вона тривалий час була однією з найвідоміших хореографок в Україні та працювала у шоу "Танцюють всі". У 2016 році стала наставницею російського проєкту "Танці", де пропрацювала кілька років, а згодом повернулася до України.

Після початку повномасштабної війни зайняла мовчазну позицію, залишила Україну та повернулася до країни-агресора.

У 2022 році її колишній чоловік Олександр Кривошапко заявив, що ще наприкінці 2021-го вона отримувала російське громадянство.

Денисова народилася 11 лютого 1980 року в Калінінградській області, але з дворічного віку жила в Севастополі. Певний час навчалася в РФ, але потім вищу освіту здобула в Київському національному університеті культури і мистецтв.

Крім цього, у 2004 році створила власний танцювальний колектив, з яким гастролювала в Європі.