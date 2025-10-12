UA

Педан вразив весільними фото та показав, як змінився за 22 роки

Олександр Педан та його дружина (фото: instagram.com/pedanos)
Автор: Поліна Іваненко

43-річний ведучий Олександр Педан розчулив новим дописом. Він звернувся до своєї дружини Інни та показав архівні фото з нагоди річниці їхнього весілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram Педана.

Як змінився ведучий та його дружина

"22 роки тому вона сказала так. Інусь, люблю сильно! Ти найкраща дружина, мати наших дітей і подруга. Дякую, що в горі і в радості! PS Марік сказав написати: "Дякую, що склала компанію", - написав Педан.

На архівних фото ведучий позував поруч з коханою. Весільний кадр вийшов дуже атмосферним.

Педан та його дружина 22 роки тому (фото: instagram.com/pedanos)

А на ще одному кадрі ведучий позує поруч з дружиною. Юна пара має щасливий вигляд.

Педан у минулому (фото: instagram.com/pedanos)

Також Олександр поділився "свіжими" кадрами й показав, як змінився за ці роки. За цей час кохана народила від ведучого двох дітей - сина Марка і доньку Валерію.

 

Педан та його дружина (фото: instagram.com/pedanos)

Раніше шоумен розповідав, що завжди підтримує дружину. Саме тому він може похизуватися щасливим шлюбом та гармонією в стосунках.

"Зараз моя дружина знайшла себе як сексолог, як дитячий тренер зі статевого виховання і навчається на психолога. Для цього потрібно багато часу, тому я то з Маріком посиджу, ми чергуємося, підтримуємо один одного. І це дуже класно, коли твоя сім'я знаходить себе", - казав Олександр навесні цього року.

Реакція мережі

Щемливі фото зібрали чимало коментарів. "Зіркові" друзі Педана також привітали його та дружину.

  • "З річницею", - написав Сергій Притула
  • "Найщиріші вітання та шаленого вам кохання", - побажав Григорій Решетник
  • "Які ви неймовірні", - додала Наталка Денисенко
  • "Гірко молодим", - написав Дядя Жора
  • "Які ви гарні і класнючі", - зазначила Анна Саліванчук.

Фани також доєдналися до привітань. Вони пишуть:

  • "Які котики"
  • "Тішуся таким союзам, гордість. Чому розлученням так багато уваги у медіа, а таким міцним стосункам так мало"
  • "Щирі вітання та довгих щасливих років сімейного життя. Ви прекрасні"
  • "Вітаю. Кажуть, що з роками пари стають схожими один з одним. Остання світлина саме про це. Довгих і щасливих років разом".
 

