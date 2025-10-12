Педан вразив весільними фото та показав, як змінився за 22 роки

Як змінився ведучий та його дружина

"22 роки тому вона сказала так. Інусь, люблю сильно! Ти найкраща дружина, мати наших дітей і подруга. Дякую, що в горі і в радості! PS Марік сказав написати: "Дякую, що склала компанію", - написав Педан.

На архівних фото ведучий позував поруч з коханою. Весільний кадр вийшов дуже атмосферним.

Педан та його дружина 22 роки тому (фото: instagram.com/pedanos)

А на ще одному кадрі ведучий позує поруч з дружиною. Юна пара має щасливий вигляд.

Педан у минулому (фото: instagram.com/pedanos)

Також Олександр поділився "свіжими" кадрами й показав, як змінився за ці роки. За цей час кохана народила від ведучого двох дітей - сина Марка і доньку Валерію.

Педан та його дружина (фото: instagram.com/pedanos)

Раніше шоумен розповідав, що завжди підтримує дружину. Саме тому він може похизуватися щасливим шлюбом та гармонією в стосунках.

"Зараз моя дружина знайшла себе як сексолог, як дитячий тренер зі статевого виховання і навчається на психолога. Для цього потрібно багато часу, тому я то з Маріком посиджу, ми чергуємося, підтримуємо один одного. І це дуже класно, коли твоя сім'я знаходить себе", - казав Олександр навесні цього року.

Реакція мережі

Щемливі фото зібрали чимало коментарів. "Зіркові" друзі Педана також привітали його та дружину.

"З річницею", - написав Сергій Притула

"Найщиріші вітання та шаленого вам кохання", - побажав Григорій Решетник

"Які ви неймовірні", - додала Наталка Денисенко

"Гірко молодим", - написав Дядя Жора

"Які ви гарні і класнючі", - зазначила Анна Саліванчук.

Фани також доєдналися до привітань. Вони пишуть: