Педан поразил свадебными фото и показал, как изменился за 22 года

Как изменился ведущий и его жена

"22 года назад она сказала так. Инусь, люблю сильно! Ты лучшая жена, мать наших детей и подруга. Спасибо, что в горе и в радости! PS Марик сказал написать: "Спасибо, что составила компанию", - написал Педан.

На архивных фото ведущий позировал рядом с любимой. Свадебный кадр получился очень атмосферным.

Педан и его жена 22 года назад (фото: instagram.com/pedanos)

А на еще одном кадре ведущий позирует рядом с супругой. Юная пара выглядит счастливой.

Педан в прошлом (фото: instagram.com/pedanos)

Также Александр поделился "свежими" кадрами и показал, как изменился за эти годы. За это время возлюбленная родила от ведущего двоих детей - сына Марка и дочь Валерию.

Педан и его жена (фото: instagram.com/pedanos)

Ранее шоумен рассказывал, что всегда поддерживает жену. Именно поэтому он может похвастаться счастливым браком и гармонией в отношениях.

"Сейчас моя жена нашла себя как сексолог, как детский тренер по половому воспитанию и учится на психолога. Для этого нужно много времени, поэтому я то с Мариком посижу, мы чередуемся, поддерживаем друг друга. И это очень классно, когда твоя семья находит себя", - говорил Александр весной этого года.

Реакция сети

Трогательные фото собрали немало комментариев. "Звездные" друзья Педана также поздравили его и жену.

"С годовщиной", - написал Сергей Притула

"Самые искренние поздравления и безумной вам любви", - пожелал Григорий Решетник

"Какие вы невероятные", - добавила Наталка Денисенко

"Горько молодым", - написал Дядя Жора

"Какие вы красивые и классные", - отметила Анна Саливанчук.

Фаны также присоединились к поздравлениям. Они пишут: