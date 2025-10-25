Паркер проти Вордлі: хто отримає шанс битися з Усиком у надважкій вазі

Сьогодні в Лондоні Паркер і Вордлі б’ються за статус претендента на Усика. Ф'юрі назвав бій "чудовим", підтримавши друга Паркера. Переможець - наступний на черзі.

Де і коли дивитися - повідомляє РБК-Україна .

Паркер проти Вордлі

На арені "O2" зійдуться тимчасовий чемпіон світу за версією WBO Джозеф Паркер (36-3, 23 КО) та володар версії титулу WBA Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО).

Переможець цього протистояння здобуде статус головного претендента на бій з українцем.

Напередодні поєдинку дворазовий чемпіон світу Тайсон Ф'юрі висловився про важливість цієї події, підтримавши свого друга Паркера, але водночас відзначивши потужність його суперника.

Ф'юрі оцінив головний бій вечора

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Тайсон Ф'юрі, який тісно спілкується з Джозефом Паркером, поділився своїм баченням майбутньої сутички, назвавши її "чудовим" матчем. Британець чітко окреслив, що стоїть на кону для його друга.

"Цього тижня в O2 ми зустрінемося з Джозефом Паркером. Це буде чудовий бій. Джо - тимчасовий чемпіон світу WBO у важкій вазі, який шукає можливості для повного поєдинку", - написав Ф'юрі у своєму Instagram, не даючи при цьому конкретних прогнозів.

Водночас "Циганський король" високо оцінив і суперника новозеландця.

"На його шляху стоїть Фабіо Вордлі, важковаговик, який має потужні удари та мріє про чемпіонство світу", - додав Тайсон.

Шанс на титул Усика - головна інтрига

Ставки у сьогоднішньому бою вкрай високі, адже переможець отримає право претендувати на пояс WBO, яким володіє абсолютний чемпіон світу Олександр Усик (24-0, 15 КО).

Команда українського чемпіона вже підтвердила зацікавленість у поєдинку з переможцем, а не у втраті титулу WBO, який є наступним в обов'язковій ротації.

Це означає, що для обох боксерів відкривається реальна перспектива вийти в ринг проти Усика та позмагатися за беззаперечний титул, якщо українцю вдасться зберегти всі три інші пояси.

Форма та шлях суперників

Джозеф Паркер (Нова Зеландія) переживає кар'єрне відродження. Колишній чемпіон світу WBO суттєво додав після переходу до тренера Енді Лі.

Він здобув низку важливих перемог над найсильнішими панчерами дивізіону, включаючи Деонтея Вайлдера, Чжилея Чжана та Мартіна Баколе.

Свій попередній бій Паркер провів 22 лютого поточного року, достроково перемігши Баколе у 2 раунді.

Фабіо Вордлі (Велика Британія) з Іпсвіча має бездоганний рекорд і зіткнеться з найскладнішим випробуванням у своїй кар'єрі.

Він нокаутував кожного, з ким виходив у ринг, пройшовши повну дистанцію лише у своєму дебютному поєдинку.

Серед його перемог - Фрейзер Кларк (у реванші), Девід Аделей та Джастіс Хуні. Свій останній бій Вордлі провів 7 червня, нокаутувавши Джастіса Гані у 10 раунді.

Де і коли дивитися бій Паркер - Вордлі

Очікується, що боксери вийдуть на ринг сьогодні, 25 жовтня, на арені "O2" у Лондоні, між 00:00 та 00:30 за київським часом.

Поєдинок транслюватиме стрімінговий сервіс DAZN. Вартість трансляції для українських глядачів становить 1027 гривень.